Una gloria de Boca propuso para reemplazar a Claudio Úbeda a un DT que estará en el Mundial

Desde el exterior, un multicampeón con el Xeneize recomendó un entrenador al que habrá que esperar hasta julio, porque dirigirá en la próxima Copa del Mundo.

Por Juan Ignacio Portiglia

Por tercer partido consecutivo, Boca se quedó sin poder sumar de a tres en La Bombonera, donde este sábado igualó 1-1 ante el recientemente ascendido Gimnasia de Mendoza. Si se contempla también la derrota en su visita a Vélez, ya son cuatro los encuentros sin victoria para El Xeneize en el Torneo Apertura 2026.

Aunque los hinchas acompañaron hasta el último minuto los esfuerzos del equipo que conduce Claudio Úbeda por ganar el partido, el pitazo final de Pablo Dóvalo desató los silbidos y reproches tanto hacia los jugadores como para el entrenador.

Me angustia, no me gusta. Me pone mal porque es lógico que el hincha de Boca exija y sienta que tenemos que ganar. Somos los primeros que nos pone mal no haber ganado este partido como hubiésemos querido, es lógica pura. Tuvimos la obligación de ganar y no lo hicimos”, diría después el DT en conferencia de prensa.

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.

Desde la dirigencia parecen convencidos de seguir apostando a Claudio Úbeda como entrenador capaz de revertir el pobre presente en el certamen doméstico y también de hacer una buena fase de grupos en la Copa Libertadores, pero no son pocos los que creen necesario un cambio en la conducción. En ese sentido, tomaron especial dimensión las declaraciones que había hecho Óscar Córdoba antes que El Xeneize enfrentara a Gimnasia de Mendoza.

El DT que recomendó Óscar Córdoba para Boca

Según el exarquero colombiano, multicampeón con El Xeneize, Néstor Lorenzo podría ser un entrenador a la medida de lo que Boca necesita. “Es coherente, inteligente, de buen hablar, no me disgusta y además conoce el mundo Boca. No es desconocido, es una persona que ha caminado La Bombonera y eso también da un plus”, justificó en diálogo con DSports.

El entrenador que comandará a la Selección de Colombia en el Mundial de 2026 y que también la llevó a la final de la última Copa América tuvo paso por El Xeneize como jugador sobre el final de su carrera. Fue en la temporada 1996/1997, antes de su retiro en Quilmes un año después.

“Me gustó como ha llevado al grupo, tuvo un bache como cualquier técnico, pero supo saltarlo y lograr la clasificación, siendo la tercer mejor selección en Sudamérica”, añadió Óscar Córdoba sobre el entrenador que finalizará su contrato en julio de este año.

Data clave

  • Claudio Úbeda sumó su cuarto partido sin ganar en el Torneo Apertura tras el 1-1 ante Gimnasia de Mendoza.
  • Néstor Lorenzo fue recomendado por Oscar Córdoba como el entrenador ideal para Boca Juniors.
  • El contrato de Lorenzo con la Selección de Colombia finaliza en julio de 2026.
Juan Ignacio Portiglia
Juan Ignacio Portiglia

