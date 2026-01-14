Qué canal pasa Boca vs. Millonarios por el amistoso internacional de la Copa Miguel Ángel Russo

Boca jugará su primer partido de este 2026 y lo hará ante Millonarios de Colombia en La Bombonera. El encuentro está pautado para las 19 horas y el estadio ubicado en Brandsen 805 tendrá la particularidad de contar con una gran presencia de socios adherentes, quienes no pueden asistir a las tribunas con la asiduidad de los activos.

El partido, bautizado como “Copa Miguel Ángel Russo”, en honor al entrenador que comandó ambos equipos que se enfrentarán este miércoles, se disputará en el Alberto J. Armando, y tanto Boca como Millonarios irán con lo mejor disponible.

Claudio Úbeda decidió patear el tablero y plantear un 4-3-3 por primera vez en su ciclo, rompiendo así con el doble 9 que se sostuvo durante todo el 2025. Además, en el mediocampo jugarán Ander Herrera y Leandro Paredes de entrada, junto con Milton Delgado.

En defensa y ataque, el Sifón pondrá lo mejor que tiene a disposición. No contará ni con Edinson Cavani, ni Milton Giménez, ni Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, todos ausentes por cuestiones físicas. Millonarios, en cambio, también irá con mayoría de titulares, a excepción de Radamel Falcao, ya que el Tigre -quien recientemente se reincorporó al plantel como refuerzo- será preservado físicamente.

Dónde ver Boca – Millonarios

El partido pautado para las 19 horas en La Bombonera se podrá ver a través de Disney + en su versión Premium. Mismo caso con el compromiso de Boca del próximo domingo ante Olimpia, aunque este se jugará en San Nicolás.

Además, se podrá sintonizar mediante TV en ESPN Premium. Según el operador contratado, el duelo se televisará por estas vías:

Canales 124 y 604 de Cablevisión Digital, HD y Flow.

Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV.

Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

El posible 11 de Boca para enfrentar a Millonarios

Claudio Úbeda define su formación en la práctica verpertina del Xeneize. De no mediar inconvenientes, el 11 sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Millonarios, en cambio, iría con: Guillermo de Amores; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Steven Vega, Rodrigo Ureña, Mateo García, Mackalister Silva; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro.

Los convocados de Boca vs. Millonarios