Germán Pezzella explicó por qué se fue Marcelo Gallardo de River: “Me molesta”

Se vivieron días muy movidos en River y no es para menos luego de lo que fue la salida de Marcelo Gallardo por malos resultados. En la previa del encuentro ante Independiente Rivadavia, Germán Pezzella rompió el silencio y habló públicamente por primera vez en esta semana inédita. En su rol como referente del plante, explicó por qué se fue el Muñeco y dejó frases más que contundentes.

Debido al momento que atraviesa el Millonario mientras aguarda por la llegada de Eduardo Coudet que será este miércoles, Marcelo Escudero estará en el banco de suplentes. Como líder del equipo por este partido, el Pichi resolvió que todo el plantel está en Mendoza para vivir este compromiso en una indisimulable unión de los jugadores que buscan revertir la crisis deportiva.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con ESPN, Germán fue tajante. “Es un tema estrictamente deportivo“, aclaró en primera instancia el defensor que transita la recuperación de su lesión. “La verdad me molesta aclarar eso, porque todas las historias que se han inventado y dicho atentan contra nuestra profesionalidad y calidad humana“, sentenció Pezzella sin titubear.

Germán Pezzella, defensor de River Plate. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el subcapitán de River continuó con su relato. “Fueron días duros“, manifestó ante la reciente salida de Gallardo de la institución. “Está a la vista el cariño y el respeto que le tenemos a Marcelo y a su cuerpo técnico“, insistió el zaguero central para evidenciar su opinión. “Pero lo otro sí está fuera de discusión“, volvió a aclarar para que no queden dudas.

Además, hizo una fuerte autocrítica. “Deportivamente somos totalmente responsables, no estuvimos a la altura de la situación y no cumplimos con las expectativas“, afirmó sin tapujos durante la entrevista. “Lo tenemos muy claro. No pudimos sacar adelante esto junto a Marcelo, lo vamos a llevar adentro de por vida. Lo otro está lejos de la realidad”, expresó el campeón del mundo.

Los jugadores de River Plate en el Estadio Monumental.

No conforme con eso, también se refirió a los silbidos e insultos de los hinchas en el Monumental. “Es totalmente entendible lo de la gente. Este es un club que está acostumbrado a ganar y jugar bien“, advirtió Pezzella dando a entender que es culpa de los futbolistas este presente. “Nosotros no lo hemos conseguido en el último tiempo“, repitió en busca de aportar mayor claridad a su postura.

En la misma línea, amplió su discurso al respecto. “La gente se expresa y nosotros tenemos que tomarlo como crítica positiva“, deslizó el defensor. “Tenemos que empezar a construir desde cero. Necesitamos estar más juntos que nunca para poder encontrar esa mejora que buscamos y queremos por el bien de River“, cerró sus declaraciones en la previa del duelo en Mendoza.

