Santiago Ascacibar y Ángel Romero debutan en Boca: los dos jugadores que salen del 11 titular vs. Newell’s

Después de lo que fue la derrota de Boca frente a Estudiantes de La Plata, a los dirigidos por Claudio Úbeda se les viene Newell’s, el domingo a las 19:15, en La Bombonera. Sin duda alguna, será un partido clave para intentar levantar y seguir peleando el Torneo Apertura 2026.

Con el correr de los entrenamientos, donde Santiago Ascacíbar y Ángel Romero ya trabajan con total normalidad, el Sifón está planificando algunas variantes en la formación, y las dos caras nuevas estarían desde el comienzo. Para ello, se darán las salidas de Iker Zufiaurre y Tomás Belmonte.

Por otra parte, en la mitad de la cancha saldría Williams Alarcón para que Ander Herrera regrese al equipo inicial. Eso sí, aún queda una práctica, donde Úbeda terminará de delinear la formación, pero es un hecho que el paraguayo con pasado en Corinthians será el centrodelantero, ya que Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones.

En cuanto a las salidas del chileno Alarcón y de Belmonte, solamente se deben a cuestiones tácticas, ya que tanto Herrera como Ascacíbar son los titulares para el cuerpo técnico. Y a excepción de que ocurra un imprevisto durante la práctica del sábado, la formación ya estaría definida.

Boca presentó a Romero y Ascacibar. (Foto: Prensa Boca)

La posible formación de Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Ángel Romero y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Paredes: Alan Varela se animó a elegir al mejor jugador surgido de las inferiores de Boca

ver también Julio Enciso brilla en Racing de Estrasburgo, pero le volvió a hacer un guiño a Boca: “Siempre lo he dicho”

DATOS CLAVES

Aquí tienes los datos clave del artículo: