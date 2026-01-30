Claudio Ubeda tomó una decisión que vuelve a sentenciar el futuro de Lucas Blondel en Boca

Cuando el 2026 parecía abrirle una nueva puerta en Boca, Lucas Blondel vuelve a quedar envuelto en un escenario de incertidumbre. La salida de Luis Advíncula y sus minutos en los amistosos de pretemporada habían alimentado la sensación de que el lateral podía recuperar terreno y empezar el año con otra consideración. Sin embargo, ya de cara a la tercera fecha del Torneo Apertura, el panorama retrocede varios casilleros.

En la antesala del duelo ante Newell’s en la Bombonera, Claudio Úbeda vuelve a poner en duda el lugar de Blondel en el plantel. Es que el entrenador resolvió que el defensor no forme parte de la lista de convocados, en lo que se presenta como una una determinación meramente táctica.

En paralelo, quien parece haber ganado terreno en la pelea por el puesto es Marcelo Weigandt. El lateral, que en un principio tampoco parecía estar en los planes, fue convocado en la fecha pasada ante Estudiantes y todo indica que será la alternativa a Juan Barinaga este domingo. En las últimas semanas, el propio Úbeda pidió que el Chelo se sume nuevamente a los entrenamientos con el grupo, sumándole un nuevo competidor a Blondel.

Lo cierto es que este nuevo escenario vuelve a ubicar a ex Tigre en una posición, similar a la que atravesó durante el semestre pasado. Vale recordar que en el mercado de pases estuvo cerca de cambiar de aires, con sondeos concretos de Independiente y Argentinos Juniors, pero su salida terminó frenándose tras la partida de Advíncula, que abría una vacante en el lateral derecho. Ahora, con una nueva exclusión y sin minutos en el horizonte inmediato, el futuro del defensor vuelve a quedar bajo la lupa.

Con varias bajas y la expecativa del doble debut

Boca recibe a la Lepra con la necesidad de dar una respuesta futbolística tras la derrota frente a Estudiantes de La Plata, y en ese contexto Úbeda ya empieza a definir una convocatoria con movimientos importantes.

Entre las altas aparecen nombres fuertes como los de Santiago Ascacibar y Ángel Romero, quienes podrían hacer su debut oficial con la camiseta azul y oro. Por el otro lado, también habrá varias ausencias, principalmente por cuestiones físicas: Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Milton Giménez y Lucas Janson no estarán nuevamente disponibles por lesión.

