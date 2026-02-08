David Romero le pidió disculpas a los hinchas de River tras chicanearlos en la goleada de Tigre: “Lo sacaron de contexto”

En los minutos finales de la goleada de Tigre ante River por 4 a 1 en el Estadio Más Monumental por el partido de la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, una de las cámaras de la transmisión oficial capturó un momento particular que tuvo como protagonista a David Romero.

El ‘Rulo’, quien marcó un tanto y ya se encontraba sentado en el banco de suplentes, fue captado por la cámara burlándose de los hinchas de River, debido a que empezó a gritarle a sus compañeros “se van” en alusión a que los fanáticos se marcharon de la cancha antes del pitazo final.

Luego del encuentro, el delantero habló con el streaming de Picado TV, en donde se mostró contento por la segunda victoria consecutiva de su equipo y además aprovechó para pedirle disculpas a los hinchas del Millonario, ya que afirmó que solamente fue un comentario para sus compañeros.

“Yo estaba jodiendo, estaba jodiendo ahí con los chicos, pero creo que fue un poco sacado de contexto. Le pido disculpas a la gente y a festejar por el triunfo que metimos”, fueron las palabras del delantero correntino, quien ya lleva tres tantos en el certamen y es uno de los goleadores de su equipo.

Las declaraciones de David Romero tras la goleada de Tigre a River

Después de tener un rendimiento sobresaliente sobre el campo de juego, Romero se tomó unos segundos para analizar el abultado triunfo ante River. “Fue un partido perfecto“, sentenció en primera instancia el centrodelantero. “Hicimos las cosas bien. Sabíamos que de contraataque podíamos hacer mucho daño“, manifestó pocos segundos más tarde uno de los responsables de la victoria.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nos venimos sintiendo muy bien y no es casualidad: hicimos una muy buena pretemporada“, explicó el oriundo de Corrientes en diálogo exclusivo con ESPN. “Venimos muy bien, esperamos seguir así porque trabajamos mucho durante la semana y nos lo merecemos“, volvió a insistir después.

