David Romero le pidió disculpas a los hinchas de River tras chicanearlos en la goleada de Tigre: “Lo sacaron de contexto”

El 'Rulo' habló en zona mixta y aseguró que sus gestos en el banco fueron para bromear junto a sus compañeros.

Por Marco D'arcangelo

David Romero, delantero de Rigre.
© GettyDavid Romero, delantero de Rigre.

En los minutos finales de la goleada de Tigre ante River por 4 a 1 en el Estadio Más Monumental por el partido de la cuarta fecha del Grupo B del Torneo Apertura, una de las cámaras de la transmisión oficial capturó un momento particular que tuvo como protagonista a David Romero

El ‘Rulo’, quien marcó un tanto y ya se encontraba sentado en el banco de suplentes, fue captado por la cámara burlándose de los hinchas de River, debido a que empezó a gritarle a sus compañeros “se van” en alusión a que los fanáticos se marcharon de la cancha antes del pitazo final. 

Luego del encuentro, el delantero habló con el streaming de Picado TV, en donde se mostró contento por la segunda victoria consecutiva de su equipo y además aprovechó para pedirle disculpas a los hinchas del Millonario, ya que afirmó que solamente fue un comentario para sus compañeros. 

“Yo estaba jodiendo, estaba jodiendo ahí con los chicos, pero creo que fue un poco sacado de contexto. Le pido disculpas a la gente y a festejar por el triunfo que metimos”, fueron las palabras del delantero correntino, quien ya lleva tres tantos en el certamen y es uno de los goleadores de su equipo. 

Tweet placeholder

Las declaraciones de David Romero tras la goleada de Tigre a River

Después de tener un rendimiento sobresaliente sobre el campo de juego, Romero se tomó unos segundos para analizar el abultado triunfo ante River. “Fue un partido perfecto“, sentenció en primera instancia el centrodelantero. “Hicimos las cosas bien. Sabíamos que de contraataque podíamos hacer mucho daño“, manifestó pocos segundos más tarde uno de los responsables de la victoria.

Tras la goleada histórica en el Monumental, Tigre humilló a River en las redes sociales

Tras la goleada histórica en el Monumental, Tigre humilló a River en las redes sociales

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Nos venimos sintiendo muy bien y no es casualidad: hicimos una muy buena pretemporada“, explicó el oriundo de Corrientes en diálogo exclusivo con ESPN. “Venimos muy bien, esperamos seguir así porque trabajamos mucho durante la semana y nos lo merecemos“, volvió a insistir después.

En síntesis

  • Tigre goleó 4 a 1 a River Plate en el Estadio Más Monumental. 
  • David Romero anotó un gol y suma tres tantos en el Torneo Apertura.
  • El delantero pidió disculpas a los hinchas de River tras burlarse por su retirada anticipada.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

