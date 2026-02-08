Gallardo y una insólita estadística en las caídas de River vs. Tigre en el Monumental

A River no le salió una y a Tigre le salieron todas. No fue cuestión de azar, sino de trabajo y actitud. Los de Diego Dabove jugaron un partidazo en el Estadio Monumental, mientras que los de Marcelo Gallardo mostraron una apatía que hacía tiempo no se veía y eso que el 2025 del Millonario fue lapidario. Los de Victoria se impusieron por 4 a 1 y dejaron un mar de dudas en Núñez.

A lo largo de la historia, Tigre solamente ganó en cuatro oportunidades en el Estadio Monumental ante River y la particularidad es que en todas esas ocasiones estuvo presente Marcelo Gallardo. La primera de ellas como jugador y las tres restantes como entrenador.

La primera vez que Tigre le ganó a River en el Monumental fue en Clausura 2010, cuando Ángel Cappa era entrenador del Millonario y Marcelo Gallardo afrontaba su último partido en el club que lo vio nacer. El DT decidió no poner al Muñeco, lo cual generó un gran revuelo, aquella noche, el Matador se impuso por 5 a 1.

Las tres restantes fueron en su rol de entrenador: la primera de ellas fue un 3 a 2 en contra por la Superliga 2018/19, la siguiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022 por 2 a 1 y la restante fue la del pasado sábado en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, que fue una goleada apabullante por 4 a 1.

Biscay y Gallardo. (Foto: Getty).

Las cuatro caídas de River ante Tigre en el Monumental

Clausura 2010: River 1 – 5 Tigre

River 1 – 5 Tigre Superliga 2018/19: River 2 – 3 Tigre

River 2 – 3 Tigre Copa de la Liga 2022: River 1 – 2 Tigre

River 1 – 2 Tigre Torneo Apertura 2026: River 1 – 4 Tigre

