Gallardo y una insólita estadística en las caídas de River vs. Tigre en el Monumental

El Matador dio el golpe y se quedó con la victoria ante el Millonario en Núñez en el duelo correspondiente a la cuarta fecha del Apertura.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

A River no le salió una y a Tigre le salieron todas. No fue cuestión de azar, sino de trabajo y actitud. Los de Diego Dabove jugaron un partidazo en el Estadio Monumental, mientras que los de Marcelo Gallardo mostraron una apatía que hacía tiempo no se veía y eso que el 2025 del Millonario fue lapidario. Los de Victoria se impusieron por 4 a 1 y dejaron un mar de dudas en Núñez.

A lo largo de la historia, Tigre solamente ganó en cuatro oportunidades en el Estadio Monumental ante River y la particularidad es que en todas esas ocasiones estuvo presente Marcelo Gallardo. La primera de ellas como jugador y las tres restantes como entrenador.

La primera vez que Tigre le ganó a River en el Monumental fue en Clausura 2010, cuando Ángel Cappa era entrenador del Millonario y Marcelo Gallardo afrontaba su último partido en el club que lo vio nacer. El DT decidió no poner al Muñeco, lo cual generó un gran revuelo, aquella noche, el Matador se impuso por 5 a 1.

Las tres restantes fueron en su rol de entrenador: la primera de ellas fue un 3 a 2 en contra por la Superliga 2018/19, la siguiente por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2022 por 2 a 1 y la restante fue la del pasado sábado en el marco de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026, que fue una goleada apabullante por 4 a 1.

Biscay y Gallardo. (Foto: Getty).

Biscay y Gallardo. (Foto: Getty).

Las cuatro caídas de River ante Tigre en el Monumental

  • Clausura 2010: River 1 – 5 Tigre
  • Superliga 2018/19: River 2 – 3 Tigre
  • Copa de la Liga 2022: River 1 – 2 Tigre
  • Torneo Apertura 2026: River 1 – 4 Tigre
La reflexión de Marcelo Gallardo luego de los silbidos de los hinchas de River a Maxi Salas y Facundo Colidio

La reflexión de Marcelo Gallardo luego de los silbidos de los hinchas de River a Maxi Salas y Facundo Colidio

lautaro toschi
Lautaro Toschi

