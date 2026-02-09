Es tendencia:
Toti Pasman

El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre fue una falta de respeto a los hinchas de River

Al jugador del Matador lo homenajearon de todas las formas posibles y les pagó con una actitud muy reprochable.

Por Toti Pasman

Pity Martínez en la cancha de River.
Pity Martínez en la cancha de River.

El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre me pareció una falta de respeto a los hinchas de River. Te dieron una plaqueta, de cantaron “qué loco que estás”, gritaron “y va el tercero”, pusieron el video de Madrid…

Le ganás al equipo de Marcelo Gallardo, está perfecto porque siempre se juega para ganar. 4-1, un Millonario golpeado, vapuleado, lastimado… y vos estás bailando en el vestuario, me molestó a mí que no soy hincha de River.

Yo creo que más allá de la formalidad, de los abrazos, de los besos, de todo lo políticamente correcto, esto me demuestra a mí que el Pity Martínez, en el fondo, se fue re caliente de Núñez.

Algunos también se molestaron porque quiso hacer un gol desde su propio campo. Yo ahí lo banco porque es una situación de juego que podría haber sido algo histórico.

Por otra parte, Tigre tiene hoy la mejor dupla de delanteros de todo el fútbol argentino con David Romero y Nacho Russo.

¿Debacle de River? Veremos si, como dice el Muñeco, solamente fue una mala noche.

El video del Pity Martínez bailando que indignó a los hinchas de River tras la goleada sufrida ante Tigre

El video del Pity Martínez bailando que indignó a los hinchas de River tras la goleada sufrida ante Tigre

¿Fue una falta de respeto lo del Pity Martínez?

Toti Pasman

toti pasman

