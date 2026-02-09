El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre fue una falta de respeto a los hinchas de River

El festejo del Pity Martínez en el vestuario de Tigre me pareció una falta de respeto a los hinchas de River. Te dieron una plaqueta, de cantaron “qué loco que estás”, gritaron “y va el tercero”, pusieron el video de Madrid…

Le ganás al equipo de Marcelo Gallardo, está perfecto porque siempre se juega para ganar. 4-1, un Millonario golpeado, vapuleado, lastimado… y vos estás bailando en el vestuario, me molestó a mí que no soy hincha de River.

Yo creo que más allá de la formalidad, de los abrazos, de los besos, de todo lo políticamente correcto, esto me demuestra a mí que el Pity Martínez, en el fondo, se fue re caliente de Núñez.

Algunos también se molestaron porque quiso hacer un gol desde su propio campo. Yo ahí lo banco porque es una situación de juego que podría haber sido algo histórico.

Por otra parte, Tigre tiene hoy la mejor dupla de delanteros de todo el fútbol argentino con David Romero y Nacho Russo.

¿Debacle de River? Veremos si, como dice el Muñeco, solamente fue una mala noche.

Publicidad

Publicidad

ver también El video del Pity Martínez bailando que indignó a los hinchas de River tras la goleada sufrida ante Tigre