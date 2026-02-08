Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Tras la goleada histórica en el Monumental, Tigre humilló a River en las redes sociales

Los de Marcelo Gallardo tuvieron una noche para el olvido y fueron goleados por los de Diego Dabove en Núñez.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Tiago Serrago celebra su tanto en el Monumental
© Prensa TigreTiago Serrago celebra su tanto en el Monumental

Lo de River ante Tigre, en el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura fue un bochorno. Actuaciones individuales nefastas, un juego colectivo inexistente, falta de actitud y errores propios de jugadores amateurs hicieron que los de Victoria se impongan por 4 a 1 en el Estadio Monumental.

Una vez concluido el partido, tanto Marcelo Gallardo como Juanfer Quintero y Gonzalo Montiel pusieron la cara, expresaron su descontento con el partido y coincidieron en que debe quedar solamente como un mal partido e intentar volver a la senda del triunfo lo más rápido posible.

Del otro lado del mostrador está Tigre, que venía de ganarle muy bien a Racing en Victoria y que llegó al Monumental con ideas claras, concretas y sabiendo cómo lastimar a River. Los de Dabove lo hicieron y terminaron celebrando a lo grande. Quien también lo hizo fue el CM de la cuenta de X, que dejó algunas chicanas para los de Núñez.

La primera cargada de Tigre a River

A través de su cuenta oficial, Tigre lanzó una primera gastada a River. Publicó una foto de la pantalla gigante del Monumental en la cual se veía el abultado marcador del partido y lo acompañaba una célebre frase que utilizó Gallardo para recordar la final de la Libertadores 2018 ante Boca: “Cierren los ojos por 30 segundos e imaginen el dolor que sentiríamos si hubiésemos perdido”.

Tras el papelón de River ante Tigre, Marcelo Gallardo sentenció: “No es aceptable”

ver también

Tras el papelón de River ante Tigre, Marcelo Gallardo sentenció: “No es aceptable”

La segunda gastada del Matador

Horas más tarde la cuenta oficial del conjunto de Victoria redobló la apuesta y se hizo eco de la exclusiva que dio Bolavip: la venta de cerveza en el Estadio Monumental. Desde la cuenta del Matador subieron una foto del festejo del triunfo y sumaron: “Ellos pusieron la cerveza, nosotros el champagne”.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Tigre venció a River Plate por 4 a 1 en el Estadio Monumental.
  • Marcelo Gallardo, Quintero y Montiel expresaron su descontento tras la derrota en la fecha 4.
  • El CM de Tigre utilizó la frase de Gallardo de 2018 para burlarse del resultado.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Caso Valentín Carboni: pensar que con seis meses en Racing te metés en el Mundial es una falta de respeto

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Argentina perdió ante Corea y quedó afuera en los Qualifiers de la Copa Davis 2026
Tenis

Argentina perdió ante Corea y quedó afuera en los Qualifiers de la Copa Davis 2026

La sanción al Cuti Romero que afecta a Argentina de cara a la Finalissima
Fútbol europeo

La sanción al Cuti Romero que afecta a Argentina de cara a la Finalissima

El video del Pity Martínez bailando que indignó a los hinchas de River tras la goleada sufrida ante Tigre
Fútbol Argentino

El video del Pity Martínez bailando que indignó a los hinchas de River tras la goleada sufrida ante Tigre

River hoy: el reto de Acuña a Rivero, la pésima estadística de Gallardo y el mensaje de Juanfer
River Plate

River hoy: el reto de Acuña a Rivero, la pésima estadística de Gallardo y el mensaje de Juanfer

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo