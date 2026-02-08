Tras la goleada histórica en el Monumental, Tigre humilló a River en las redes sociales

Lo de River ante Tigre, en el duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura fue un bochorno. Actuaciones individuales nefastas, un juego colectivo inexistente, falta de actitud y errores propios de jugadores amateurs hicieron que los de Victoria se impongan por 4 a 1 en el Estadio Monumental.

Una vez concluido el partido, tanto Marcelo Gallardo como Juanfer Quintero y Gonzalo Montiel pusieron la cara, expresaron su descontento con el partido y coincidieron en que debe quedar solamente como un mal partido e intentar volver a la senda del triunfo lo más rápido posible.

Del otro lado del mostrador está Tigre, que venía de ganarle muy bien a Racing en Victoria y que llegó al Monumental con ideas claras, concretas y sabiendo cómo lastimar a River. Los de Dabove lo hicieron y terminaron celebrando a lo grande. Quien también lo hizo fue el CM de la cuenta de X, que dejó algunas chicanas para los de Núñez.

La primera cargada de Tigre a River

A través de su cuenta oficial, Tigre lanzó una primera gastada a River. Publicó una foto de la pantalla gigante del Monumental en la cual se veía el abultado marcador del partido y lo acompañaba una célebre frase que utilizó Gallardo para recordar la final de la Libertadores 2018 ante Boca: “Cierren los ojos por 30 segundos e imaginen el dolor que sentiríamos si hubiésemos perdido”.

ver también Tras el papelón de River ante Tigre, Marcelo Gallardo sentenció: “No es aceptable”

La segunda gastada del Matador

Horas más tarde la cuenta oficial del conjunto de Victoria redobló la apuesta y se hizo eco de la exclusiva que dio Bolavip: la venta de cerveza en el Estadio Monumental. Desde la cuenta del Matador subieron una foto del festejo del triunfo y sumaron: “Ellos pusieron la cerveza, nosotros el champagne”.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE