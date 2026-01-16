Es tendencia:
Boca Juniors

Se conoció la postura de Boca ante el posible arribo de Sebastián Villa a River

Marcelo Gallardo insiste por sumarlo como refuerzo en este mercado de pases y la posición del Xeneize es clara.

Por Nahuel De Hoz

Juan Román Riquelme, Sebastián Villa y Marcelo Gallardo.
© Gemini IAJuan Román Riquelme, Sebastián Villa y Marcelo Gallardo.

No cabe ninguna duda que una de las principales novelas de este mercado de pases es la posibilidad concreta de que Sebastián Villa se convierta en refuerzo de River. Aunque hay algunas cuestiones que, al menos por ahora, impiden que se realice, su reciente pasado por Boca es un factor clave y que no hay que pasar por alto. Por ese motivo, BOLAVIP averiguó la postura en Brandsen 805.

Luego de su gran estadía en Independiente Rivadavia, donde incluso hasta se consagró campeón de la Copa Argentina 2025, el colombiano acordó con el presidente que sea vendido en esta ventana de transferencias. A pesar de que Marcelo Gallardo lo pretende incorporar y que Stéfano Di Carlo dio el visto bueno, las pretensiones son muy altas y por ahora no hay acuedo.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Boca ya da por hecho el arribo de Villa a River. A pesar de que todavía no es una realidad el fichaje y solamente se trata de un interés real, desde Casa Amarilla la postura es clara: no gusta el posible traspaso. En Brandsen 805 mantienen esta firme conducta tras los dichos de Sebastián que indicaban “si me llama Gallardo mañana mismo viajo“.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Un dato importante a tener en cuenta es que Boca podría iniciar acciones legales contra Villa. Esto corresponde a su polémica salida del Xeneize a mediados de 2023, tras ser declarado culpable y condenado a una pena de dos años y un mes de prisión de ejecución condicional (no efectiva). En ese entonces, el futbolista dejó el club y tiempo después emigró a Bulgaria.

El colombiano se consideró agente libre, a pesar de que no fue liberado, vendido o prestado por el conjunto de la ribera en ningún momento. Así, continuó su carrera en Beroe hasta que en julio de 2024 fue comprado por Independiente Rivadavia en un monto que alcanzó los 2,4 millones de euros destinados hacia las arcas financieras del elenco búlgaro, sin Boca recibir dinero alguno.

Sebastián Villa con la camiseta de River. (Gemini IA)

Sebastián Villa con la camiseta de River. (Gemini IA)

Tras su salida de Independiente, Felipe Loyola rompió el silencio: “Estoy contento”

Tras su salida de Independiente, Felipe Loyola rompió el silencio: “Estoy contento”

Cabe recordar que la pena que debe cumplir Villa corresponde a la causa judicial por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” contra Daniela Cortés. Según el fallo final que lo declaró culpable, también debe “abstenerse de cualquier contacto con Cortés y su familia y de usar estupefacientes y abusar de bebidas alcohólicas“.

DATOS CLAVE

  • Sebastián Villa es pretendido por River en este mercado de pases, aunque Independiente Rivadavia tiene pretensiones muy elevadas.
  • Desde Boca, la postura es clara: dan por hecho el traspaso a pesar de que todavía se trata de un interés concreto.
  • Por obvias razones, en Boca no gusta su posible arribo a River y hasta podría iniciar acciones legales si se realiza.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

jpasman
toti pasman

"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

