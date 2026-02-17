Úbeda: “Yo no me voy de Boca”

Boca empató el pasado domingo ante Platense en La Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura y el equipo se fue silbado. La irregularidad marca el presente de este equipo y uno de los principales apuntados es Claudio Úbeda, quien fue ratificado en su cargo en diciembre de 2025, pero que tiene contrato hasta mediados de 2026, por lo que una salida anticipada no sería descabellada, siempre y cuando los resultados y el rendimiento no sean los esperados.

Diego Díaz, en su programa de Picado TV contó que le mandó un mensaje a Claudio Úbeda en el cual Olé confirmaba que el duelo del próximo viernes ante Racing sería determinante para su futuro. El conductor leyó la respuesta del Sifón: “Ya sabés cómo es esto, en conferencia de prensa dije que tenemos que ganarle a Racing y nada más. Esta es nuestra obligación”.

Instantes más tarde, el conductor relató cómo siguió la charla, en la que él le preguntaba si ratificaba su posición de seguir en Boca y Úbeda fue tajante: “Seguro, yo de Boca no me voy”. Cabe destacar que el Xeneize visitará a Racing el próximo viernes en el marco de la sexta jornada de la Zona A del Torneo Apertura.

Claudio Úbeda. (Foto: Getty).

Los números de Úbeda en Boca

Claudio Úbeda tuvo la difícil misión de tener que reemplazar a Miguel Ángel Russo, quien falleció mientras estaba en su cargo. El Sifón, que era su ayudante de campo, continuó al mando del primer equipo. Ya como entrenador principal, Úbeda dirigió a Boca en 12 oportunidades con 8 victorias y 4 derrotas.

Antonio Mohamed confirmó que no llegará a Boca

ver también Sacan a la luz el cruce que lesionó a Leandro Paredes y lo deja en duda para el Boca – Racing

Si bien Claudio Úbeda está en el cargo, son varios los candidatos a reemplazarlo en caso de no obtener los resultados esperados. Antonio Mohamed es uno de ellos, pero en conferencia de prensa, el Turco negó la posibilidad: “Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar, yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo“.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE