Luego de atravesar su peor racha goleadora con la camiseta de Boca, Darío Benedetto volvió al gol en el 3 a 0 ante Central Córdoba en Santiago del Estero con un soberbio cabezazo. El testazo tuvo que ser revisado por el VAR debido a que el defensor del Ferroviario llegó a desviar la pelota, pero lo hizo tarde ya que la misma había ingresado por completo al arco defendido por Matías Mansilla.

Con el encuentro finalizado y su reencuentro con el gol, Benedetto dialogó en zona mixta y dejó un mensaje claro: “Estoy contento por el gol, porque sirve para los nueve, para agarrar confianza; este triunfo realmente lo necesitaba todo el grupo, porque veníamos de varias derrotas consecutivas en el campeonato y necesitábamos ganar como sea“. Además, reveló que entre él, Cavani y Merentiel existe una competencia sana y que todos se alegraron por su gol.

Además, el Pipa habló de la coincidencia que tuvo su vuelta al gol con su cambio de look, volviendo a su tradicional rapado de su primer ciclo en Boca. Sobre esto, Benedetto expresó cómicamente: “Estoy contento… Ahora cuando me quiera dejar crecer el pelo hay que ver si me crece, je… pero vale la pena“.

Lo cierto es que el gol convertido y su buena actuación ante Central Córdoba resulta importante para él mismo y para todo Boca. Luego de este rendimiento en Santiago del Estero, en las redes sociales se viralizó un posteo de hace poco menos de una semana en la que un astrólogo había anticipado que Benedetto podía llegar a anotar un tanto el pasado martes, en donde además daba buenos augurios para el Pipa si ello sucedía.

El tarotista que utiliza el usuario @lodicelaluna en Twitter, expresó el 15 de septiembre (4 días antes del partido entre Boca y Central Córdoba) lo siguiente: “El martes 19 es el partido donde el Pipa tiene el trigono del sol en tránsito a su sol natal y por eso tiene la oportunidad de reconciliarse con el gol y su mejor juego. Debería limpiar su energía para lo que viene por delante“. Resumidamente, el astrólogo sentenció que el gol de Benedetto podría revertir su irregular presente, junto a una semana del duelo ante Palmeiras por las semis de la Copa Libertadores y una fecha del Superclásico.

¿Cuántos goles lleva Benedetto en Boca?

Con su tanto a Central Córdoba, Benedetto llegó a 69 goles entre sus dos ciclos en Boca, en un total de 148 partidos disputados, por lo que se metió en el top 20 histórico de goleadores del club de la Ribera.

¿Qué dijo Benedetto sobre la competencia en el puesto con Cavani y Merentiel?

En zona mixta, el Pipa soltó: “La verdad que para mí es importante convertir. Edi (Cavani) estaba contento, Miguel (Merentiel) estaba contento. Lo mismo yo si ellos convierten. La verdad que hay una competencia muy linda, se ha formado un lindo grupo y eso es lo importante. Después el que termina decidiendo siempre es el técnico. Nosotros tenemos que sumar y eso estamos haciendo. Agradecerle a los compañeros la confianza que me dan y ojalá podamos seguir así”.