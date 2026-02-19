Es tendencia:
José Luis Chilavert y un desafortunado comentario sobre Mbappé tras el escándalo entre Vinícius y Prestianni

El ex arquero de Vélez y la Selección de Paraguay tuvo un exabrupto desagradable para con la estrella del Real Madrid.

Por Lautaro Toschi

José Luis Chilavert
© GettyJosé Luis Chilavert

El pasado martes, Real Madrid superó 1 a 0 a Benfica por la ida de los Playoffs de la Champions League. Lamentablemente, el encuentro se vio empañado por un desagradable momento que protagonizaron Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni, tras el tanto del ex futbolista de Flamengo.

El brasileño acusó al argentino de haberlo discriminado y allí se activó el protocolo, pero como no se pudo comprobar, el futbolista del conjunto portugués siguió en cancha.

Una vez terminado el partido, Kylian Mbappé salió a respaldar a Vinícius y afirmó que Prestianni le dijo “mono” cinco veces al brasileño, lo cual pareciera ser improbable por el escaso tiempo en el que tuvo la boca tapada por la camiseta y la distancia que los separaba, así y todo, no está confirmado que no haya habido discriminación.

Kylian Mbappé y Gianluca Prestianni. (Foto: Getty).

Kylian Mbappé y Gianluca Prestianni. (Foto: Getty).

Chilavert respaldó a Prestianni y se desubicó con Mbappé

En diálogo con Radio Rivadavia, José Luis Chilavert afirmó: “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinícius es el primero que va e insulta a todos y uno mira la cámara donde le dice cagón a Prestianni. Otra cosa, el que se solidariza con Vinícius es Mbappé”.

¿Mbappé qué puede decir? Mbappé habla de valores y él vive con un travesti… no es normal, que cada uno puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no puede vivir con un travesti, para eso hay una mujer, completó el ex arquero de Vélez Sarsfield.

Publicidad
UEFA designó un inspector para esclarecer la denuncia de racismo que hizo Vinícius sobre Prestianni

José Luis Félix Chilavert. (Foto: Getty).

José Luis Félix Chilavert. (Foto: Getty).

DATOS CLAVE

  • Real Madrid venció 1-0 al Benfica el pasado martes en la Champions League.
  • Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de presunta discriminación durante el encuentro.
  • José Luis Chilavert defendió a Prestianni en una entrevista con Radio Rivadavia.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

