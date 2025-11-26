Históricamente, José Luis Félix Chilavert y Oscar Ruggeri tuvieron una relación complicada. Allá por mediados de la década del 90 se recuerda aquella famosa patada que el Cabezón intentó darle al arquero en un duelo entre Vélez y San Lorenzo en el Amalfitani. Pasaron los años y la pica entre ellos siguió, al menos desde lo discursivo.

Chilavert se opone al poder desde hace años, tanto al de la Conmebol como también al de la AFA. Por su parte, Oscar Ruggeri es cercano a Tapia y a las decisiones que se toman desde la casa madre del fútbol argentino. De hecho, en las últimas horas, el Cabezón cuestionó a Estudiantes por hacerle el pasillo de espaldas a Rosario Central el pasado fin de semana. También estuvo el sábado en Asunción en la final de la Copa Sudamericana y se lo vio celebrar el título del Granate junto a Tapia.

Chilavert liquidó a Ruggeri

En diálogo con TN, el arquero paraguayo se refirió al título que la AFA le dio a Rosario Central por ser el mejor equipo de la tabla anual: “Realmente no puedo entenderlo. Lo entiendo desde el punto de vista de querer ayudar a sus amigos, en este caso Di María y Belloso, que fue Director de Desarrollo de la Corrupbol -así Chilavert llama a la Conmebol- y que cuando Central salió campeón le agradeció a Tapia y Toviggino. Creo que comieron un error importante y quiero expresar mi solidaridad con la gente de Estudiantes de La Plata, los partidos se deban ganar jugando”.

Además, agregó: “Si la FIFA actúa correctamente, Chiqui Tapia y sus secuaces tienen que ser expulsados de por vida. Después ver a Ruggeri saliendo a defender a Di María y decir que hay que hacerle mil homenajes…. Ruggeri es el felpudo, es uno de los cómplices que avala toda la corrupción que hay dentro del fútbol argentino y de la ´Corrupbol´“.

“En 2012 fuimos a Brasil varios referentes de todos los países sudamericanos, yo fui por Paraguay, Maradona y Ruggeri por Argentina. Maradona se fue con Infantino y arregló un salario alto, Ruggeri pasa a ser un payaso mediático de Fox, hoy en día en ESPN y ver las declaraciones que hizo sobre los jugadores de Estudiantes, quiere decir que no sabe nada de la vida. No me llama la atención porque avalaba el famoso bidón de Branco”, completó Chilavert.

