En el marco de la revancha de los playoff de la UEFA Champions League, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, que ganó 1 a 0 en la ida, recibe a Benfica en búsqueda del boleto a los octavos de final del certamen. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Slavko Vinčić y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.
Champions League
Real Madrid vs. Benfica EN VIVO y ONLINE vía ESPN y DISNEY+ por la revancha de los playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto
En el Santiago Bernabéu, el Merengue y las Águilas definen al clasificado a octavos de final.
Mbappé, la baja sensible para Real Madrid
De cara a este trascendental encuentro, Arbeloa no podrá contar con el delantero francés debido a que sufrió una pequeña lesión que arrastra en la rodilla.
Palabra autorizada
Champions League
Champions League
Champions League
