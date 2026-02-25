Real Madrid vs. Benfica EN VIVO y ONLINE vía ESPN y DISNEY+ por la revancha de los playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto

De cara a este trascendental encuentro, Arbeloa no podrá contar con el delantero francés debido a que sufrió una pequeña lesión que arrastra en la rodilla.

En el marco de la revancha de los playoff de la UEFA Champions League, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, que ganó 1 a 0 en la ida, recibe a Benfica en búsqueda del boleto a los octavos de final del certamen. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Slavko Vinčić y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.