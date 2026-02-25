Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Real Madrid vs. Benfica EN VIVO y ONLINE vía ESPN y DISNEY+ por la revancha de los playoff de la UEFA Champions League: minuto a minuto

En el Santiago Bernabéu, el Merengue y las Águilas definen al clasificado a octavos de final.

Mbappé, la baja sensible para Real Madrid

De cara a este trascendental encuentro, Arbeloa no podrá contar con el delantero francés debido a que sufrió una pequeña lesión que arrastra en la rodilla.

Publicidad

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Real Madrid y Benfica se enfrentan en el Bernabéu.
© GettyReal Madrid y Benfica se enfrentan en el Bernabéu.

En el marco de la revancha de los playoff de la UEFA Champions League, en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, que ganó 1 a 0 en la ida, recibe a Benfica en búsqueda del boleto a los octavos de final del certamen. El encuentro comienza a las 17.00 horas de Argentina, será dirigido por Slavko Vinčić y podrá verse en vivo tanto a través de ESPN como de Disney+.

Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

jpasman
Toti Pasman

Grandeza total de Gallardo para despedirse de River: vio que la situación no daba para más y dio un paso al costado

Lee también
Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”
Champions League

Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”

Por qué no juega Kylian Mbappé hoy en Real Madrid vs. Benfica por la Champions League
Champions League

Por qué no juega Kylian Mbappé hoy en Real Madrid vs. Benfica por la Champions League

Gianluca Prestianni no juega la vuelta entre Real Madrid y Benfica: el motivo
Champions League

Gianluca Prestianni no juega la vuelta entre Real Madrid y Benfica: el motivo

Luciano Darderi puso a Juan Martín Del Potro a la altura de Federer y Djokovic
Tenis

Luciano Darderi puso a Juan Martín Del Potro a la altura de Federer y Djokovic

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo