Champions League

Preocupación en Real Madrid por Raúl Asencio: el escalofriante choque que encendió todas las alarmas

El defensor español atemorizó a todos los presentes en el Santiago Bernabéu luego de un durísimo golpe que lo dejó tendido en el suelo.

Por Julián Mazzara

Raúl Asencio es asistido por los médicos.
Transcurrían 77 minutos del encuentro en donde Real Madrid empataba ante Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu y lograba la clasificación a los octavos de final de la UEFA Champions League. Allí fue el momento exacto en el que Raúl Asencio encendió las alarmas y preocupó muchísimo a propios y extraños.

Cuando el defensor central fue detrás del balón para despejar de cabeza, se topó con la humanidad de Eduardo Camavinga, que también quería anticiparse a la llegada del ariete portugués Rafa Silva, quien solamente se agachó cuando vio que ambos jugadores merengues chocaron en el aire.

Luego del impacto, el defensor de 23 años quedó tendido en el suelo durante algunos minutos y no pudo recomponerse por sus propios medios. De hecho, fue asistido por los médicos del plantel y también del estadio, quienes lo retiraron en camilla y con un cuello ortopédico.

El golpe causó muchísima preocupación, sobre todo porque el futbolista no mostraba claros signos de mejorar. No solo golpeó contra el francés, sino que también con el suelo cuando aterrizó. Y a la espera de un parte médico, la conmoción en tierras madridistas es total.

Fixture de los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-2026

