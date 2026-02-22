Es tendencia:
El crudo análisis del Beto Alonso sobre Mastantuono en Real Madrid: “Va a terminar en un equipo de más abajo”

El ídolo de River repasó el proceso de adaptación del juvenil en la Casa Blanca y lanzó un pronóstico tajante sobre su futuro.

Por Bruno Carbajo

Norberto Alonso, ídolo de River, analizó el presente de Mastantuono.
El salto de River al Real Madrid nunca es sencillo, y Franco Mastantuono lo está viviendo en carne propia. A seis meses de su desembarco en la capital española, el juvenil de 18 años todavía atraviesa el proceso de adaptación del fútbol europeo. Y en medio de este presente incómodo, donde debe aprovechar los -escasos- minutos de juego, quien analizó sin filtros la situación del jugador fue nada menos que la leyenda millonaria de Norberto Alonso.

Al ser consultado sobre la situación del pibe oriundo de Azul, el Beto dejó una fuerte reflexión ante el futuro que le augura. “Lo están matando. ¿Sabés por qué? Creo que ese chico va a terminar en un equipo de más abajo. Después, a lo mejor vuelve al Real. Pero primero tiene que demostrar que está para el Real“, sentenció en una charla en Youtube con Fede Rubi.

En ese sentido, profundizó: “Yo no sé si Mastantuono tiene el factor sorpresa en el Real Madrid“. Luego, Alonso se metió en las cuestiones tácticas que considera que le juegan en contra al delantero. “En River se tiraba mucho sobre la derecha. Y ahora, al contrario, ya se va a dar cuenta de lo que vos vas a hacer: vas a ir para el medio y le vas a pegar al arco. Yo digo, los técnicos, ¿no le dicen ‘andate por el medio’, ‘andate un poquito para la izquierda’?”.

Panorama alarmante: Mastantuono lleva tres partidos seguidos sin sumar minutos en Real Madrid (Getty Images).

Pese a esta radiografía táctica, el ex enganche no se mostró arrepentido por la transferencia desde el punto de vista económico, asegurando que “fue una venta que a River lo benefició“.

Sin embargo, al poner el foco en el desarrollo deportivo, su visión fue muy distinta. Es que para Alonso, los talentos necesitan un proceso de maduración más largo. “Para que lo disfrute la gente, dejalo por lo menos tres años acá”, sostuvo. Y cerró: “Si vos ponés un pibe de 17 y se te va al toque… es difícil también que acá en nuestra liga se puedan conformar buenos equipos“.

Cómo es el presente de Mastantuono en Real Madrid

La realidad del argentino es compleja. Si bien en el inicio de la temporada contó con el respaldo de Xabi Alonso, el panorama dio un giro de 180 grados. Una lesión propia le quitó ritmo y, posteriormente, la llegada de Álvaro Arbeloa al banco de suplentes modificó la estructura del equipo. El nuevo DT apostó por un esquema que prescinde de los extremos y ya son tres partidos consecutivos en los que no suma minutos.

Hasta el momento, los números del ex River en su primera experiencia europea marcan un total de tres goles y una asistencia en 24 encuentros disputados. No obstante, el Santiago Bernabéu no anda con medias tintas en términos de paciencia.

Datos clave

  • El exjugador Norberto Alonso cuestionó la falta de adaptación táctica de Franco Mastantuono en Real Madrid.
  • Alonso aseguró que la venta del juvenil a España representó un beneficio económico para River.
  • Mastantuono acumula tres partidos consecutivos sin sumar minutos en el Real Madrid.
