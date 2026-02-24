Rui Costa, Presidente de Benfica: “Prestianni está siendo crucificado por racista, y puedo garantizar que es todo menos racista”

El caso Prestianni sigue siendo uno de los temas de conversación principales en el mundo fútbol, y más aún ahora que nos acercamos al partido de vuelta de la Champions League entre Real Madrid y Benfica. El futbolista argentino fue suspendido por UEFA y no podrá disputar el encuentro, y quien se pronunció al respecto fue el presidente del club luso, Rui Costa, claramente enfadado por la decisión.

En declaraciones recopiladas por el medio portugués A Bola, Rui Costa aseguró: “Defendimos al jugador y seguimos defendiéndolo“, a la vez que aseguró: “Prestianni está siendo crucificado por racista, y puedo garantizar que es todo menos racista“.

Rui Costa, presidente de Benfica, defendió a Prestianni y enfrentó a UEFA.

“No estoy en el campo para saber qué se dijo o no se dijo. Como pueden imaginar, en una situación así, se dice mucho. Ahora bien, lo que creemos es en la palabra de nuestro jugador“, afirmó Rui Costa, a la vez que advirtió que el club no está de acuerdo con las medidas tomadas por UEFA: “Tenemos un recurso porque entendemos que no hay nada probado y, por lo tanto, nada justifica la ausencia del jugador en este partido“, señaló.

Rui Costa se encargó también de dejar claro que el Benfica es un club que se toma con mucha seriedad este tema: “Les aseguro que [Prestianni] no es una persona racista. De lo contrario, habría sido el primero en tomar nota de esto y no permitir que un jugador racista represente a un club de la talla del Benfica, un club que tiene el antirracismo en su propia fundación e historia”, expresó.

Rui Costa, crítico con UEFA por suspender a Prestianni pero no a Valverde

El presidente del Benfica se mostró enojado también por la doble vara que mostró UEFA, suspendiendo a Gianluca Prestianni pero no a Federico Valverde para el partido de vuelta de los 16avos de final de esta Champions League. El uruguayo fue denunciado por el club portugués, por una agresión sin pelota sobre el final del partido.

Para el Benfica, si Prestianni fue suspendido, Valverde también debería haberlo sido. (Getty)

“Por un lado, no queremos usar los demás incidentes ocurridos en casa para desestimar el caso de Prestianni. Tampoco podemos, con el caso de Prestianni, olvidar lo ocurrido en casa. Por lo tanto, nos pareció claro y evidente que hubo una clara agresión por parte de Valverde y que debería ser suspendido para este partido“, aseguró.

Finalmente, se refirió a su falta de declaraciones públicas, expresando que: “Era inútil hablar todos los días de un tema que estaba en proceso, y por lo tanto teníamos que esperar el resultado. Y mantuvimos a nuestros aficionados informados de todos los trámites que el propio Benfica estaba realizando”.

