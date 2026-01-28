Es tendencia:
Todos los goles argentinos en la definición de fase liga de la Champions League: Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y más

Los cupos para la siguiente ronda están en juego y hay un puñado de argentinos peleando por lograr la clasificación para sus equipos.

Por Agustín Vetere

Alexis Mac Allister aportó dos para Liverpool.
© GettyAlexis Mac Allister aportó dos para Liverpool.

Con calculadora en mano, los 36 equipos de la Champions League dispuaron la última jornada de la Fase Liga con el objetivo de clasificarse a la siguiente instancia. En esa última fecha con 18 partidos en simultáneo, los argentinos aportaron para lograr los objetivos de sus clubes.

Es que solamente los 8 mejores de la tabla accedieron directamente a los octavos de final, mientras que los 16 siguientes tendrán un lugar en los 16avos. La presión es grande y hubo mucho en juego.

Los goles de Alexis Mac Allister para Liverpool

Con un cabezazo en el segundo palo, el mediocampista de la Albiceleste abrió la cuenta para los Reds ante Qarabag para afianzar a su equipo entre los 8 mejores de la Fase Liga.

Tweet placeholder

En el complemento, el ex Brighton, Boca y Argentinos volvió a gritar, aunque con un resultado mucho más cómodo para su equipo. Alexis dejó tirado al arquero y estampó el quinto a media hora del final.

Tweet placeholder
El gol de Enzo Fernández para Chelsea

Los Blues sueñan con un lugar directo a los octavos de final y fue el volante de la Selección Argentina el que gritó el primero de la noche. A través de un penal, el surgido de River Plate marcó el 1-0 parcial.

Tweet placeholder

El gol de Santiago Hezze para Olympiacos

Con un cabezazo en el primer palo, el argentino marcó un gol clave para el combinado griego sobre el final del partido ante Ajax. Fue el 2-1 parcial a 10 minutos del cierre.

Tweet placeholder

La tabla de la Champions League

Los resultados de la última fecha de la Champions League

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

jpasman
toti pasman

Independiente campeón, River decepción y batacazo para el premio “Wanda Nara”: mis predicciones para el Apertura 2026

