De a poco, la Copa América entra en etapa de definiciones. Luego de lo que fue la clasificación de Argentina ante Ecuadorpor medio de los penales, desde la Confederación Sudamericana de Fútbol decidieron realizar una modificación en el reglamento del certamen con vistas a lo que será la definición en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami.

No es la primera vez que adulteraran las reglas para el desarrollo del torneo, y se terminó de confirmar que tanto en los cuartos de final como en la semifinal no habrá prórroga en el caso de igualdad dentro de los 90 minutos reglamentarios. Pero en la final, la situación no será similar: allí sí se disputará media hora más de juego y de persistir con la igualdad, el campeón se definirá por los tiros desde los doce pasos.

Por el momento, no hubo quejas de los seleccionados que superaron la fase de grupos, pero quien sí podría sentirse perjudicado es el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni que, desde la presencia de Dibu Martínez en el arco, tiene una especie de plus extra a la hora de tener que afrontar las tandas de penales. Y los números lo avalan.

El arquero de Aston Villa debutó en la Albiceleste el 3 de junio de 2021, y desde aquel entonces tuvo que afrontar cuatro definiciones desde los doce pasos: Colombia en la Copa América 2021, Países Bajos y Francia en el Mundial de Qatar 2022, y Ecuador en la presente edición. Más allá de que el triunfo en los duelos mencionados quedó en favor de Argentina, a Dibu le ejecutaron 20 disparos en total: 10 terminaron en gol, 7 fueron atajados y 3 desviados (Aurélien Tchouameni, Yoshimar Yotun y Enner Valencia).

Dibu Martínez tapando uno de los penales ante Ecuador. (IMAGO)

El sistema de detección de offside semiautomático

Como ya sucede en la Eurocopa y como se pudo ver también en el Mundial de Qatar, la edición 2024 de la Copa América recurrirá al sistema semiautomático de detección de la posición fuera de juego, lo que favorecerá a la velocidad con que los árbitros podrán chequear aquellas jugadas que terminaron en gol para determinar si el mismo fue o no válido. En contrapartida, no se recurrirá a ninguna tecnología especial en la línea de gol.

Las manos en el área

Algunas de las variantes más novedosas que presentará el reglamento en la Copa América están ligadas a las manos dentro del área, en una clara intención de minimizar los castigos. En un remate directo al arco, aquella mano que no sea deliberada ni antideportiva ya no se castigará con tarjeta amarilla. Y si la misma evita el gol, no habrá expulsión sino amonestación.

El cambio extra

Más allá de los cinco cambios permitidos y las tres ventanas estipuladas cuando los mismos se producen durante el juego, se reglamentó una sustitución extra para el caso especial de sufrir un futbolista conmoción cerebral. Esto deberá ser avalado por el médico oficial del partido. Un detalle curioso es que si un equipo utiliza esa modificación extra por conmoción arbitral, inmediatamente quedará habilitado el otro a hacer también una sustitución más.

Sistema de suspensiones

Por reglamento general está estipulado un partido de sanción para aquellos futbolistas que acumulen dos tarjetas amarillas. Si bien las mismas se borran al término de la fase de grupos, aquel que reciba la segunda en el último partido de la misma (tercera fecha), deberá cumplir con la sanción en el encuentro de cuartos de final.