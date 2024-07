Después de 13 años, Uruguay volvió a meterse en una semifinal de Copa América. La última vez había sido en la edición de 2011, que se llevó a cabo en Argentina, y eliminó por penales al anfitrión. Justamente, en aquella ocasión, terminó quedándose con el título.

Ahora, el seleccionado uruguayo que es dirigido por Marcelo Bielsa, no eliminó al anfitrión, pero sí se cargó a un peso pesado como lo es Brasil. Y también superó los cuartos de final por medio de los tiros desde los doce pasos. Las coincidencias empiezan a surgir. Pero como el fútbol es el deporte en el que pueden observarse diversas cantidad de emociones en tan solo 90 minutos, después de estar al borde de la clasificación y dilapidar la chance por los pies de José María Giménez, llegó el éxtasis por el tanto de Manuel Ugarte.

El relator charrúa de Sport 890, Roberto Moar, se descontroló luego de que el mediocampista de París Saint-Germain dejara sin chance alguna a Alisson Becker: “Carrera de Ugarte, toma carrera Ugarte para pegarle. El estadio ruge. Va Ugarte. Ugarte… ¡Gol! ¡Gol, gol uruguayo Ugarte! ¡Gol de Uruguay! ¡Uruguay semifinalista! ¡Afuera los brazucas otra vez! ¡Uruguay nomá!”, esbozó en medio de la cabina de transmisión, donde la alegría fue toda uruguaya.

No solo hubo festejos en el Allegiant Stadium del estado de Nevada, sino que en Montevideo también pudieron observarse diferentes videos, por medio de las redes sociales, donde hasta a altas horas de la madrugada los habitantes uruguayos celebraron la victoria sobre Brasil y que la Celeste se encuentra entre los 4 mejores equipos del continente.

Los partidos de semifinales de la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá – martes 9 de julio a las 21:00 horas.

– martes 9 de julio a las 21:00 horas. Colombia vs. Uruguay – miércoles 10 de julio a las 21:00 horas.

El cambio de reglamento que habrá en la final de la Copa América 2024

No es la primera vez que desde CONMEBOL adulteraran las reglas para el desarrollo de un torneo, y así como ocurrió en los cuartos de final, también sucederá en la semifinal: en caso de igualdad dentro de los 90 minutos reglamentarios, no habrá prórroga. El partido se definirá por penales. Pero en la final, la situación no será similar: allí sí se disputará media hora más de juego (dos tiempos de 15 minutos) y de persistir con el empate, el campeón se definirá por los tiros desde los doce pasos.

Los títulos de Uruguay en la Copa América

Uruguay es el país que, junto a Argentina, posee mayor cantidad de trofeos de la Copa América. En ambos casos, ganaron 15 veces al certamen más añejo del mundo a nivel selecciones.