Antônio Carlos Zago tomó las riendas de la Selección de Bolivia luego de la salida de Gustavo Costas, quien terminó asumiendo en Racing, y comenzó a preparar la participación en la Copa América. Y a pocos días de lo que será el inicio del certamen en tierras estadounidenses, se confirmó una ausencia totalmente impensada.

Durante las últimas horas, desde la Federación Boliviana de Fútbol confirmaron que Moisés Paniagua no formará parte de la convocatoria para los amistosos frente a Ecuador y Colombia, como así tampoco para la Copa América “debido a que, al no contar de la mayoría de edad y al estar ausente del país uno de los padres, no pudo concluir con los trámites del visado de ingreso a los Estados Unidos de América”. Tras explicar el motivo por medio de un comunicado, el entrenador deberá cubrir su ausencia con otros futbolistas.

El delantero de 16 años era una de las grandes promesas que esperaba tener acción en la competencia donde la Selección Argentina tratará de defender el título que logró en la edición de 2021, pero ante la ausencia de su progenitor para autorizar su ingreso a Estados Unidos, deberá esperar cuatro temporadas para tener la chance de afrontar la competencia.

Paniagua es un delantero que, naturalmente, se desempeña como ‘9’, pero debido a su contextura física también puede jugar más retrasado o por el sector izquierdo, siendo una especie de extremo, dado a que posee una gran velocidad y es capaz de moverse con gran virtud al momento de trasladar el balón. Incluso, sus números en Always Ready lo catapultaron a la antigua citación: con 811 minutos en cancha, 18 partidos y 2 goles en lo fue el primer semestre del año.

Moisés Paniagua defendiendo la camiseta de Always Ready. (IMAGO / Photosport)

El grupo de Bolivia en la Copa América 2024

Bolivia integra el Grupo C de la Copa América junto al anfitrión, Estados Unidos, Uruguay y Panamá.

La lista de convocados de Bolivia para la Copa América 2024:

Arqueros:

Carlos Lampe (Bolívar)

Guillermo Viscarra (The Strongest)

Gustavo Almada (Universitario)

Defensores:

Adrián Jusino (The Strongest)

Diego Medina (Always Ready)

Efraín Morales (Atlanta United)

Héctor Cuéllar (Always Ready)

Jairo Quinteros (Bolívar)

Jesús Sagredo (Bolívar)

José Sagredo (Bolívar)

Luis Haquín (Ponte Preta)

Marcelo Suárez (Always Ready)

Pablo Vaca (Always Ready)

Roberto Fernández (Baltika Kaliningrad)

Yomar Rocha (Bolívar)

Mediocampistas:

Adalid Terrazas (Always Ready)

Boris Céspedes (Yverdon Sport)

Fernando Saucedo (Bolívar)

Gabriel Villamil (Liga de Quito)

Jaume Cuéllar (Barcelona B)

Leonel Justiniano (Bolívar)

Lucas Chávez (Bolívar)

Miguel Terceros (Santos)

Ramiro Vaca (Bolívar)

Robson Matheus (Always Ready)

Rodrigo Ramallo (The Strongest)

Delanteros: