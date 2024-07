Uruguay consiguió una histórica clasificación en la Copa América 2024, ya que accedió a las semifinales del torneo después de 13 años. Por penales, derrotó a Brasil, donde Sergio Rochet tuvo una grandiosa actuación: tapó enormemente el remate de Éder Militão y adivinó la punta a la ejecutaría Douglas Luiz, quien estrelló el balón en el poste.

Si bien el arquero de SC Internacional no adivinó la ejecución de Andreas Pereira, ya que se tiró hacia el lado opuesto por donde ingresó el esférico, sí acertó dónde iría el penal de Gabriel Martinelli, el extremo de Arsenal. Pero más allá de lo que fue la tanda en sí, desde las redes sociales charrúas compartieron la predicción del oriundo de Nueva Palmira.

Además de asegurar que Rochet “sabía cosas”, publicaron la imagen de la botella de agua que el guardameta dejó a un costado del arco, en donde se puede observar que, junto a una servilleta de papel, tenía anotado exactamente el lugar al que irían los remates de los futbolistas brasileños.

En el mismo posteo que hicieron a través de X, los fanáticos uruguayos hicieron comentarios de todo tipo, donde la gran mayoría destacó la sencillez del ex Nacional, a quien compararon con Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra, que también tenía su machete (NdR: fuente de información clandestina en los exámenes escolares y/o universitarios) con respecto a los ejecutantes de Suiza.

Los partidos de semifinales de la Copa América 2024

Argentina vs. Canadá – martes 9 de julio a las 21:00 horas.

– martes 9 de julio a las 21:00 horas. Colombia vs. Uruguay – miércoles 10 de julio a las 21:00 horas.

El cambio de reglamento que habrá en la final de la Copa América 2024

No es la primera vez que desde CONMEBOL adulteraran las reglas para el desarrollo de un torneo, y así como ocurrió en los cuartos de final, también sucederá en la semifinal: en caso de igualdad dentro de los 90 minutos reglamentarios, no habrá prórroga. El partido se definirá por penales. Pero en la final, la situación no será similar: allí sí se disputará media hora más de juego (dos tiempos de 15 minutos) y de persistir con el empate, el campeón se definirá por los tiros desde los doce pasos.

Los títulos de Uruguay en la Copa América

Uruguay es el país que, junto a Argentina, posee mayor cantidad de trofeos de la Copa América. En ambos casos, ganaron 15 veces al certamen más añejo del mundo a nivel selecciones.