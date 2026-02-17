Quién es el árbitro de River vs. Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026

River inicia su camino en la Copa Argentina, donde le toca enfrentar a Ciudad de Bolívar, bajo el marco de los 32avos de final. El encuentro que se lleva a cabo en el Estadio Único La Pedrera, ubicado en la provincia de San Luis, es el segundo que tienen ambas instituciones en su historial.

La única vez que se enfrentaron —hasta el partido de esta noche— fue en marzo de 2025, también por la Copa Argentina. Allí, el Millonario ganó por 2-0 tras los goles de Leandro González Pirez y Franco Mastantuono. En aquella ocasión, el árbitro fue Sebastián Martínez Beligoy, pero ahora, quien lleva las riendas es uno de los mejores del país: Nicolás Ramírez.

La gran curiosidad de este colegiado es que nunca impartió justicia frente a los bolivarenses, pero contra el Millonario será su decimosexta presentación oficial. Estará acompañado por los asistentes Marcelo Bistocco y Juan Del Fueyo, además de que el cuarto árbitro será Adrián Núñez Rodríguez.

Cabe destacar que en esta instancia no hay presencia de VAR. Incluso, tampoco la habrá en los 16avos de final. Recién a partir de los octavos de final comenzará a utilizarse, por primera vez en la historia del certamen, el video assistant referee, tal como ya sucede en la Primera División, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Conmebol.

Nicolás Ramírez, el árbitro de River vs. Ciudad de Bolívar. (Marcelo Endelli/Getty Images)

¿De qué cuadro es Nicolás Ramírez?

Si bien este colegiado tiene pocas polémicas a lo largo de su carrera y es de los más respetados en la interna del fútbol, supo estar vinculado con un equipo. El periodista Flavio Azzaro reveló de qué equipo es hincha, en un video subido a su canal de YouTube en noviembre de 2022.

“Nicolás Ramírez es de Vélez, aunque también le tira a Almirante Brown“, soltó el periodista en un video llamado “¿De qué cuadro son los árbitros?”. De todas formas, el juez jamás se pronunció oficialmente acerca de su simpatía por algún equipo.

Los números de Nicolás Ramírez dirigiendo a River

Sus números con el equipo que actualmente dirige Marcelo Gallardo son muy parejos: 15 partidos, 6 victorias, 3 igualdades y 6 caídas. En esos juegos, suma 57 amonestaciones y 3 expulsiones, ningún penal a favor y 2 en contra.

