Una figura de Ciudad Bolívar picanteó el cruce con River por Copa Argentina: “Lo voy a vivir como bostero que soy”

El debut de River en la Copa Argentina, el próximo martes ante Ciudad Bolívar, no será un partido más. Lo que en otro contexto podría entenderse como un compromiso para ganar confianza, hoy se presenta como una verdadera prueba de fuego para Marcelo Gallardo y compañía. Bajo ese contexto, como si fuera poco, el partido ya empezó a tomar temperatura gracias a las desafiantes declaraciones de un jugador rival.

El encargado de encender la mecha fue Brian Quintana, mediocampista de 23 años del equipo bonaerense. Luego de empatar 1-1 ante Godoy Cruz en su estreno en la Primera Nacional, el volante estuvo lejos de apelar al discurso casetero y no tuvo miedo en sacar a relucir su fanatismo por la vereda de enfrente. “Yo soy bostero también y lo voy a vivir como bostero que soy“, disparó sin filtros, dejando en claro que el cruce se presenta como un clásico personal.

Pero la advertencia no quedó ahí. “Nosotros pensamos en nosotros, así que vamos a intentar ganarle, como salimos siempre a jugar nosotros, a ganar“, agregó. Aunque, al ser consultado sobre los recientes tropiezos de River, también dejó escapar una chicana: “La derrota ante Tigre, la verdad, que la festejé, no voy a mentir“.

Para cerrar una declaración que contó con todos los matices, Quintana blanqueó su deseo por vestir la camiseta del club del cual es hincha. “Es mi sueño jugar en Boca; ojalá que algún día se pueda dar“.

Bolívar quiere seguir haciendo historia

Más allá de las picantes declaraciones individuales, el contexto futbolístico de Ciudad de Bolívar, y el delicado presente de River, invitan a que los de Gallardo no se relajen. Es que el Cele viene de ascender a la Primera Nacional y quedó al borde de tener un estreno histórico, donde estuvo a cinco minutos de llevarse un triunfo frente a Godoy Cruz en Mendoza.

El choque que se disputará en San Luis representa, además, una cuenta pendiente para Bolívar. Es que en la edición 2025 de la Copa Argentina, River lo eliminó en 32avos de final tras ganarle 2-0. Sin embargo, la diferencia que existe de jerarquía entre ambos planteles es diametralmente opuesta a la confianza con la que llega cada equipo. Mientras Gallardo busca salir de la crisis, el equipo del ascenso se ilusiona y llega con un Quintana que ya empezó a jugar el partido desde los micrófonos, soñando con poder profundizar la racha del conjunto de Núñez.

