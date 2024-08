Antes de enfrentar a River, se destapó una interna en el Colo Colo de Jorge Almirón: "Que no entre al vestuario"

Dentro de algunas semanas, el Colo Colo de Jorge Almirón buscará hacer historia en la CONMEBOL Libertadores. El club chileno debe enfrentar al River de Marcelo Gallardo, uno de los grandes candidatos al título, con el objetivo de pasar y meterse entre los cuatro mejores equipos del continente. Mientras tanto, en plena cuenta regresiva para esa cita, explotó una interna.

Según informó Cristian Arcos, reconocido periodista chileno, hay un gran malestar dentro del plantel con un dirigente. En el último encuentro ante Everton, Carlos Cortés, director del club, ingresó al vestuario, algo que no cayó para nada bien en la intimidad del equipo blanco y negro.

“Los jugadores no quieren que ingrese más”, aseguró Arcos, que agregó: “Ellos se enteraron de que él había hecho algunos comentarios desacertados hacia (Javier) Correa, que no valía la plata que se gastó por él; Isla y Vidal. Eso generó molestia en el plantel y ahora prefieren que no entre al vestuario“.

Qué dijo Jorge Almirón del Colo Colo vs. River

Cuando le consultaron por la serie de cuartos de final, el estratega soltó: “Nosotros tenemos seis partidos antes y ellos tienen tres. Y no podemos descuidar el torneo local porque es lo que nos va a dar el pase para poder estar en la Libertadores el año que viene otra vez“.

“Nos tenemos que preparar bien porque vamos a enfrentar a uno de los siempre denominados candidatos a ganar la Copa Libertadores“, analizó.

Los partidos que le quedan a Colo Colo antes de enfrentar a River

El equipo de Almirón tiene 5 encuentros antes de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores: 3 por el torneo local y 2 por la Copa Chile.

Colo Colo vs. Ñublense | Jueves 29 de agosto a las 19 horas

| Jueves 29 de agosto a las 19 horas Cobreloa vs. Colo Colo | Domingo 1 de septiembre a las 16 horas

| Domingo 1 de septiembre a las 16 horas Magallanes vs. Colo Colo – Copa Chile | Miércoles 4 de septiembre a las 19 horas

| Miércoles 4 de septiembre a las 19 horas Colo Colo vs. Magallanes – Copa Chile | Sábado 7 de septiembre a las 18:30 horas

| Sábado 7 de septiembre a las 18:30 horas Colo Colo vs. Universidad Católica | Fecha a definir (fin de semana del 15 de septiembre)

Los horarios de los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores

Colo Colo vs. River | Ida: martes 17 de septiembre a las 21:30 horas | Vuelta: martes 24 de septiembre a las 21:30 horas.

| Ida: martes 17 de septiembre a las 21:30 horas | Vuelta: martes 24 de septiembre a las 21:30 horas. Fluminense vs. Atlético Mineiro | Ida: miércoles 18 de septiembre a las 19:00 horas | Vuelta: miércoles 25 de septiembre a las 19:00 horas.

| Ida: miércoles 18 de septiembre a las 19:00 horas | Vuelta: miércoles 25 de septiembre a las 19:00 horas. Botafogo vs. Sao Paulo | Ida: miércoles 18 de septiembre a las 21:30 horas | Vuelta: miércoles 25 de septiembre a las 21:30 horas.

| Ida: miércoles 18 de septiembre a las 21:30 horas | Vuelta: miércoles 25 de septiembre a las 21:30 horas. Flamengo vs. Peñarol | Ida: jueves 19 de septiembre a las 19:00 horas | Vuelta: jueves 26 de septiembre a las 19:00 horas.

*Los equipos que aparecen en la derecha son los que definen la serie en condición de local.