La Selección de Uruguay no tuvo una jornada de Eliminatorias favorable ya que no logró acumular victorias ni marcar goles en los partidos ante Paraguay como local y Venezuela en condición de visitante. Pero fueron el funcionamiento y algunos nombres por los que apostó Marcelo Bielsa lo que le valieron la crítica generalizada que no había recibido desde que asumió al frente del proceso clasificatorio al Mundial de 2026.

“La actuación de la Celeste de anoche fue preocupante y se suma a varios rendimientos irregulares consecutivos, que empiezan desde la derrota con Colombia en la Copa América, pasando por el partido por el tercer puesto en Estados Unidos contra Canadá y siguiendo por el empate a cero contra Paraguay”, escribió el periodista Juan Pablo Romero en el diario El País tras la igualdad en cero ante Venezuela.

Más cruda fue la crítica de los hinchas en redes sociales, coincidiendo en muchos casos en recriminar que Cristian Olivera, delantero de 22 años que milita en Los Ángeles FC de la MLS, haya tenido tantos minutos de juego. Ante Paraguay, partido que marcó la despedida de Luis Suárez, había ingresado en el complemento para disputar más de medio hora de partido, sin generar. Ante La Vinotinto disputó todo el encuentro, con la misma poca gracia.

“Que Cristian Olivera sea considerado por Bielsa es una falta de respeto al futbolista uruguayo. Pésimos rendimientos en todos los partidos que disputó. Increíble como juega los 90 minutos esta noche”, escribió molesto un hincha en X. “¿De dónde habrá sacado Bielsa tantos perros? Se quiere hacer el descubridor de figuras y son todos horribles. No merecen vestir la celeste”, protestó otro. “Toma decisiones que solo él entiende. Pareciera que actúa más por capricho que en beneficio de la Selección. Por ahí no es”, resaltó un tercero.

Otra decisión que le valió numerosas críticas al entrenador fue la doble variante que tuvo como protagonista a Facundo Torres, quien ingresó a los 54 minutos del partido ante Venezuela en reemplazo de Brian Rodríguez y dejó la cancha a los 86 para que ingresara Nicolás Fonseca. “Uno quiere bancarlo a Bielsa, pero es insólito”, escribió un hincha. “Bielsa puso a Torres y lo sacó. Nos avisaron de las Bielseadas y no creímos”, dijo otro. “Bielsa se ha transformado en una cruza entre Tabarez y Carrasco que asusta. Tiene la tozudez del Maestro y la soberbia para dirigir de Juan Ramón. Papelón lo que hizo con Torres hoy”, advirtió uno más.

Bielsa admitió errores tras el empate ante Venezuela

En la conferencia de prensa posterior al empate sin goles ante Venezuela, Marcelo Bielsa fue autocrítico del rendimiento del equipo y de algunas de sus propias decisiones, encargándose de explicar especialmente las dos modificaciones en las que estuvo involucrado Facundo Torres, mediocampista que pertenece al Orlando City.

“El resultado fue generoso con nosotros. Conseguimos un punto que no representa lo que pasó en la cancha, especialmente en nuestra área. Sufrimos muchas situaciones de peligro. Con la formación que presentamos deberíamos haber jugado un partido más igualado”, reconoció el DT argentino.

Y agregó: “Me dio tristeza tener que retirar del campo a Facu Torres, pero entendí que si no robustecía aún más la recuperación de la pelota, nos iba a costar mantener el arco en cero. Cuando entró Facundo, que para mí entró bien manejando la pelota, el partido no se había volcado a favor de Venezuela, pero en los últimos minutos decidí quitarlo porque propone un juego que el equipo no estaba en condiciones de acompañar y por eso incluí un tercer volante de perfil defensivo de modo de tratar que no nos convirtieran”.

¿En qué posición quedó Uruguay en las Eliminatorias?

Pese a sumar solo dos puntos sobre seis posibles, la Selección de Uruguay se mantiene en una posición cómoda pensando en la clasificación al Mundial de 2026. Aunque cayó de la segunda a la tercera posición, siendo superada por Colombia, se encuentra a solo 3 puntos de la Selección Argentina, que lidera en soledad, y le lleva 4 de ventaja a Ecuador, su más inmediato perseguidor.