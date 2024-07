Conor McGregor se ha transformado en uno de los deportistas mejor valuados de los últimos tiempos. Su capacidad en las Artes Marciales Mixtas (MMA) y reconocimiento público se han transformado en varios millones en sus arcas, los cuales no se quedan quietos allí. En este caso, el peleador irlandés los utilizó para apostar por Cristiano Ronaldo… y no parece que vaya a recuperar lo invertido.

Las apuestas se han vuelto cada vez más frecuentes, y las figuras deportivas no esconden que, de vez en cuando, hacen las suyas. McGregor fue uno de ellos, y en la previa de la Eurocopa 2024, apostó una importante suma por Cristiano Ronaldo. Sin embargo, esa apuesta no parece que vaya a terminar siendo redituable para The Notorious.

“60 grandes a que Cristiano Ronaldo retiene su bota de oro de la EURO. ¡Siuuuu!”, expresó Conor McGregor en sus redes sociales a la vez que mostró la apuesta que realizó pensando en que Cristiano podría retener el estatus de goleador del campeonato europeo.

Cristiano Ronaldo acumula cero goles en la EURO 2024, una estadística que ha logrado llenar con al menos un gol en cada edición de la Eurocopa durante los últimos 20 años, pero que de momento le resulta esquiva. Hasta ha fallado un penal, tapado por Jan Oblak, en los Octavos de Final.

Conor McGregor y Cristiano Ronaldo se conocieron en eventos deportivos en Arabia el año pasado.

Lo que podría ganar McGregor si Cristiano Ronaldo es goleador de la Eurocopa

Como se puede apreciar en la captura, las probabilidades de que Cristiano Ronaldo sea goleador de la Eurocopa eran de 14 a 1 al inicio del torneo continental. Es por ello que la ganancia, en caso de acertar, sería de 900 mil dólares.

La apuesta de Conor McGregor sobre Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ha logrado colar una pelota en el fondo de la red, pero eso fue en la tanda de penales entre Portugal y Eslovenia, por lo que no suma para la tabla de goleadores, en la que sigue sin aparecer.

Aún así, esa es una estadística que no resulta imposible de alcanzar, puesto que Cody Gakpo (Países Bajos), Georges Mikautadze (Georgia), Ivan Schranz (Eslovaquia) y Jamal Musiala (Alemania) tienen tres goles, y con ello lideran la tabla. Y tan sólo la mitad de ellos siguen en competencia en la Eurocopa.

Cristiano Ronaldo todavía no pudo convertir en el torneo.

Cristiano Ronaldo tendrá, en el mejor de los casos, tres partidos (cuartos, semis y final) para alzarse como el goleador de la Eurocopa una vez más, tal y como lo hizo en 2012 y 2021. Parece difícil, pero no imposible para alguien como el luso, y podría terminar por generarle una gran ganancia a McGregor.

Tabla de goleadores de la Eurocopa 2024