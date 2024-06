El épocas donde la inteligencia artificial domina el escenario de las predicciones, en Inglaterra apareció una mujer que causó furor con su particular técnica para vaticinar distintos eventos de importancia, desde cuestiones de la realeza hasta los torneos deportivos como la Eurocopa 2024.

Ella es Jemima Packington, una vidente inglesa de 67 años que afirma ver el futuro lanzando espárragos al aire. Una vez caen al suelo, ella interpreta figuras y patrones que darían la respuesta a cada consulta que hace. Juntos, separados, apilados, cruzados, todas señales que tendrían su significado.

Esta técnica la habría heredado de su familia, más específicamente por parte de su tía y su habilidad de leer las hojas de té. “Mis predicciones tienen una tasa de éxito de entre el 75 y el 90 por ciento. Nunca suelen estar muy lejos”, aseguró.

Según le reveló Jemima al medio Manchester Evening News, previamente predijo el histórico suceso del Brexit, la muerte de la reina Isabel II y la renuncia de Harry y Meghan a la familia real. Ahora, la mujer británica se animó a involucrarse en el certamen más esperado del año en el Viejo Continente.

La vidente reveló que Inglaterra será campeón de la Euro 2024

Inglaterra ganaría la Eurocopa 2024 según la vidente. (Foto: IMAGO)

Jemima Packington lanzó los espárragos al aire y el mensaje que recibió fue contundente: “It’s Coming Home”. Con este lema, que tanto caracterizó a Inglaterra en la última Eurocopa en la que llegaron a la final, los Three Lions romperían una sequía de casi seis décadas sin conseguir un título según la vidente.

“Mucha gente me ha preguntado cómo le iría a Inglaterra en la Eurocopa, así que he estado analizando los espárragos desde cerca. Ellos me señalaron tres palabras en específico: It’s Coming Home”, reveló Packington.

Además, la vidente le puso fichas al gran delantero que tiene la selección británica para que conduzca al equipo de Gareth Southgate hacia el título continental: “Lo veo a Harry Kane con mucha fuerza. Va a valer la pena verlo y va a dar lo mejor de sí mismo en este torneo”.