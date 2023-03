En los últimos días, Alejandro "Papu" Gómez, uno de los integrantes del plantel campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, se vio inmerso en varias polémicas. Una con respecto al motivo por el que no viajó al territorio nacional para disputar los dos encuentros amistosos y la otra por la tensa realidad que vive en Sevilla, su actual equipo.

Es que la entidad de Andalucía no atraviesa un buen momento en La Liga de España y hay malestar con varios jugadores que no vienen exponiendo el mejor nivel desde hace tiempo. Uno de ellos es el propio Papu Gómez, que, paralelamente, no estaría del todo contento con la supuesta prohibición por parte del club de viajar a la Argentina.

Así las cosas, el futuro luce incierto de cara a la próxima temporada para el experimentado jugador de 35 años de edad que también supo vestir las camisetas de Arsenal de Sarandí, San Lorenzo de Almagro, Calcio Catania, Metalist Járkov y Atalanta a lo largo de su extensa trayectoria como futbolista profesional. De hecho, hasta podría rescindir su contrato.

¿Cuánto gana Gómez en Sevilla?

Primero y pincipal, hay que destacar que el actual contrato de Alejandro Gómez con Sevilla se extiende hasta el 30 de junio de 2024, por lo que todavía queda más de un año por delante. En ese contexto, y, teniendo en cuenta la posibilidad de rescindir y el malestar que hay entre ambas partes, muchos se preguntan cuánto dinero percibe.

En definitiva, lo cierto es que el 17 veces internacional con el seleccionado argentino embolsa casi 2.800.000 euros por temporada en el combinado que milita en la máxima categoría del fútbol español. Es decir, 230.000 de la misma moneda al mes. Nada mal pero bastante lejos de aquellos jugadores de la Albiceleste que más perciben.