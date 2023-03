Nos duele a todos. La lesión de Alejandro Garnacho resultó más dura de lo esperado y tendrá que pasar seis semanas sin entrar al campo de juego debido a que está comprometido el ligamento que une el tobillo con el peroné, por lo que durante un mes y medio no podrá sumar minutos, poniéndose casi fin a su primera temporada como profesional de manera anticipada.

Con esta lesión, solo resta la confirmación oficial de la AFA para saberse en un 100% que Alejandro Garnacho no estará presente en la fecha FIFA y sería desvinculado para poder hacer su recuperación en el Manchester United de la mejor manera posible. Completamente desconsolado, el juvenil de 18 años hizo un sentido posteo en sus redes sociales.

"Es difícil poner en palabras cómo me siento en este momento. Desafortunadamente no podré ayudar a mi equipo y a mis compañeros en los próximos juegos en lo que es una parte muy importante de la temporada para nosotros en el Manchester United. Estoy decepcionado de también perder la oportunidad de estar con mis compañeros de equipo de la Selección Argentina en lo que hubiera sido un gran momento de orgullo para mí y mi familia", expresó Garnacho en su cuenta de Instagram. Sin embargo, no fue el único en hablar en sus redes, ya que quien lo lesionó, Kyle Walker-Peters, también rompió el silencio por el mismo medio.

El defensor del Southampton se descargó a través de un posteo en donde acusó malos tratos e incluso comentarios racistas en su contra de parte de hinchas del Manchester United, siendo un acto totalmente repudiable hacia el futbolista inglés de 25 años. Además de criticar esta actitud de la gente del United, Walker-Peters le pidió disculpas públicas a Garnacho.

En su Instagram, soltó: "A Garnacho decirle que nunca sería mi intención herir a un compañero profesional. Te deseo una pronta recuperación y espero verte de vuelta en acción lo antes posible". El juvenil argentino le respondió en comentarios: "Esto es más que fútbol. Muchas gracias por el mensaje hermano, esto es parte". Enorme gesto de parte de ambos.