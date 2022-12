Durante su estadía en Qatar, la Selección Argentina despertó la devoción entre todos sus hinchas como a lo largo del ciclo de Lionel Scaloni como DT pero también se ganó varios detractores. La intensa serie de cuartos de final contra Países Bajos, donde se habló dentro y fuera de la cancha, no generó buenas sensaciones en Europa y el cuestionamiento a la actitud de los jugadores de la Albiceleste duró por varios días.

Si a eso le sumamos todo lo visto en la final del Mundial y los festejos alocados de los campeones, desde el otro lado del charco no dejan de señalar a los futbolistas por su comportamiento. En esta oportunidad, un exjugador de la Selección de Francia -campeón en Rusia 2018- arremetió contra una figura nuestra.

Adil Rami estuvo en el ojo de la tormenta previo a la final en Lusail por criticar a la Albiceleste: "No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio". Luego, con lo visto en el juego por el trofeo, el defensor de 36 años volvió a la carga pero contra Dibu Martínez.

"Emiliano Martínez es la mayor mierda del mundo del fútbol. El hombre más odiado", escribió Rami a través de su cuenta de Instagram para, entre otras cosas, expresar su descontento por la premiación de FIFA en el Mundial de Qatar. Su candidato no fue Dibu: "El guante de oro era para Bono". Una desafortunada declaración por parte de un campeón del mundo que seguramente todavía está con dolor por el resultado del último domingo.