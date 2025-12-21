Alarma en Atlético de Madrid y la Selección Argentina con Nico González

Otra vez las lesiones acechan a Nicolás González. El principal obstáculo que tuvo durante su estancia en Italia (durante el proceso en Fiorentina por los contratiempos físicos se llegó a perder 32 encuentros, en tanto que en Juventus acumuló 18 ausencias) y el motivo que lo apartó de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

Hasta entonces, el ex Argentinos Juniors, desde su arribo al Atlético de Madrid, no había sufrido situaciones semejantes hasta este domingo 21 de diciembre, en el partido que el conjunto colchonero debió afrontar ante el Girona en el Estadio Municipal de Montilivi bajo el marco de la jornada 17 del campeonato de la primera división de España.

Iban 27 minutos del primer tiempo cuando el futbolista oriundo de Escobar estaba intentando un desborde por la banda izquierda, cuando hizo gestos notorios de haber sentido un tirón en su muslo derecho. Rápidamente recibió la asistencia del cuerpo médico del Atlético de Madrid, que le comunicó a Diego Simeone que debía utilizar uno de sus cupos para las sustituciones (ingresó Conor Gallagher, que minutos más tarde marcó un gol).

De esta forma, Nico González encendió las alarmas tanto del Atleti como de la Selección Argentina. Si bien es cierto que ahora habrá un parón por las fiestas (lo que le dará margen para recuperarse) y resta el parte médico oficial, se expone como una duda para el duelo del domingo 4 de enero con la Real Sociedad y, sobre todo, para la Supercopa de España -que se disputará en Arabia Saudita- que iniciará el jueves 8.

Además, teniendo en cuenta que se aproxima el último semestre previo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el historial de lesiones del protagonista en cuestión es para tener en cuenta de cara a la confección de la nómina de 26 futbolistas.

El Derbi que le asoma en el horizonte al Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ve en la Supercopa de España la chance para cortar una racha sin títulos que ya acumula 4 temporadas y media. No obstante, no se presume nada sencillo. Primero tendrá que medirse al Real Madrid en la Semifinal el 8 de enero. Si gana, se verá las caras el domingo 11 con el FC Barcelona o el Athletic Club de Bilbao.

En síntesis

El futbolista Nicolás González sufrió una molestia muscular en el muslo derecho ante el Girona.

El delantero fue reemplazado a los 27 minutos del primer tiempo por Conor Gallagher.

El jugador es duda para la Supercopa de España que inicia el 8 de enero.