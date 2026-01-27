Nico González sobre la racha de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid: ”Es más fuerte que nadie”

El ambiente del Atlético de Madrid está pendiente de Julián Alvarez. El delantero de la Selección Argentina acumula 9 partidos consecutivos sin anotar entre todas las competencias, lo cual, claramente, genera el asombro y la preocupación de los hinchas, compañeros, entrenador y miembros de la comisión directiva. Ya todos hablaron al respecto.

Incluso, este martes 27 de enero, en la conferencia de prensa previa al partido que el Atleti disputará ante el Bodo/Glimt en el Estadio Metropolitano por la octava jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el que se refirió fue Nicolás González, colega de la Araña tanto en el conjunto rojiblanco como en el combinado nacional.

”Yo a Julián Alvarez no le puedo aconsejar nada. Es un top player, pero bueno, con trabajo, con humildad… Son rachas del fútbol. Es más fuerte que nadie y ya va a salir de esa racha negativa que tiene y vamos a poder festejar todos juntos”, expresó el ex Fiorentina y Juventus, a raíz de la sequía del ex River que congeló sus estadísticas de la temporada en 11 goles.

Por otro lado, Nico González también habló de sus números, pues solo lleva un grito desde que arribó al Atlético de Madrid: ”Uno entrena para mejorar, podemos aportar un poco más. Pero bueno, estamos sacando resultados positivos. Todo fluye. Estamos bien como grupo y eso ayuda. Después no importa si a los delanteros les toca hacer el gol. Es no nos influye tanto porque como grupo estamos bien y sabemos lo que queremos y a qué jugamos”.

En tanto que a su continuidad en el equipo de la capital española, advirtió: ”Desde que me puse esta camiseta supe que no quería soltarla. Eso depende de mí y del míster. Voy a trabajar para ello, para poder cumplir ese objetivo que me puse en la cabeza. Con el correr de tiempo, si las cosas salen bien, como espero, se puede llegar a concretar”.

La presión de golear del Atlético de Madrid para intentar clasificar directamente a los Octavos de Final de la Champions League

El Atlético de Madrid precisa ganarle al Bodo/Glimt por la mayor cantidad de goles posibles, para que después el resto de los resultados de la jornada lo acompañen y logre meterse entre los ocho primeros de la tabla de posiciones de la Fase de Liga. Eso le permitiría sortear los Play Off de la UEFA Champions League.

En referencia con esta situación que se vivirá este miércoles 28 de enero con 18 partidos en simultáneo, Nico Gonzaléz comentó: ”Para nosotros va a ser muy importante ganar. Después los resultados que esperamos no nos influye. Estamos enfocados en jugar nuestro partido e intentar sacar el resultado positivo”.

Y en ese mismo sentido, añadió: ”El equipo sabe que tiene que ganar. Tenemos que estar tranquilos, enfocarnos en ganar, con paciencia y con cabeza, si tenemos que esperar resultados, los esperaremos, pero el objetivo nuestro es el triunfo. No nos podemos enfocar en los otros partidos”.

En síntesis