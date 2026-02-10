La clave que recupera el Atlético de Madrid con la que espera potenciar a Julián Alvarez

Este jueves 12 de febrero el Atlético de Madrid disputará el primer partido de la Semifinal de la Copa del Rey 2025/2026 frente al FC Barcelona en el Estadio Metropolitano, un partido que, sin dudas, se tornó crucial dentro de una temporada en la que el Colchonero ya se despidió de la lucha por el título de LaLiga y en la que todavía no tiene asegurada su plaza en los Octavos de Final de la Champions League.

Encima, Julián Alvarez está siendo uno de los puntos más flojos del equipo que conduce Diego Simeone. El delantero de la Selección Argentina, que desde su llegada al Colchonero fue considerado como la carta principal del ataque, hace dos meses que no convierte (su último tanto fue el 9 de diciembre del 2025 contra el PSV por la Liga de Campeones de Europa).

Por lo que el cruce con el Barça (que dirime un lugar en la Final de la competencia federal pautada para el 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla) es la posibilidad de todo el Atlético de Madrid para despejar las dudas generadas durante el camino de la campaña 2025/2026 tanto a nivel general como particularmente en la Araña.

Y al respecto, el Cholo Simeone recibió este martes 10 de febrero una noticia alentadora en función de su esquema: el regreso de Nicolás González. El ex Juventus y Fiorentina no pudo estar a disposición contra el Real Betis el último fin de semana por un contratiempo médico, pero ya se pudo entrenar con normalidad, con lo cual dirá presente ante el Culé.

Nico es uno de los jugadores que más y mejor conoce a Julián, por lo que su presencia podría ser determinante para colaborar en la moción para que el ex River corte con el prolongado periodo de escasez.

Atlético de Madrid también se prepara para el duelo con Brujas

Tras el choque con el Barça en el Estadio Metroplitano, el Atlético de Madrid se medirá al Rayo Vallecano por LaLiga, pero rápidamente tendrá que enfocarse en el Brujas, su rival en los Play Off de la UEFA Champions League. El primero de los enfrentamientos será el miércoles 18 de febrero en Bélgica, mientras que la vuelta está pautada para el 24 en la capital española.

Asimismo, el segundo encuentro de la Semifinal de la Copa del Rey con el Barcelona se jugará el 3 de marzo en el Camp Nou.