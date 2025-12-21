Sin dudas, este sábado 20 de diciembre ante el Liverpool por la fecha 17 de la Premier League, fue de las peores presentaciones de Cristian Romero desde que llegó al Tottenham. Es que fue altamente protagonista del encuentro por los dos goles que marcaron los dirigidos por Arne Slot y por haber recibido la tarjeta roja sobre el final a causa de un enredo que protagonizó con Ibrahima Konate.

Iban 55 minutos cuando una mala salida suya desde el fondo decantó en el 1 a 0 por obra de Alexander Isak. Y 11 más tarde, en un centro al área, el Cuti perdió en el salto con Hugo Ekitike, secuencia que terminó en el 2 a 0 para la visita. Y ya en el tercer minuto de adición (cuando iban 2 a 1 por el descuento de Richarlison), en un cruce con el defensor francés, a quien le propinó un pequeño golpe como reacción a un empujón desde atrás, fue expulsado.

Al respecto, los medios ingleses no perdonaron a Cristian Romero y lo apuntaron como el responsable de la derrota del Tottenham, que ahora se ubica en el decimotercer escalón de la tabla de posiciones de la Premier League. ”Cristian Romero se ganó una segunda amarilla por una patada petulante y completamente estúpida a Ibrahima Konate”, publicó The Guardian.

Por su parte, Sport Illustrated, en su crónica de triunfo del Liverpool (que asoma en el quinto puesto a 10 puntos del líder de la tabla Arsenal), reflejó: ”Cristian Romero podría tener la conciencia más culpable del norte de Londres. Se ganó la segunda tarjeta roja de la noche tras ser culpable de los dos goles visitantes”.

En tanto que en el artículo, del mismo portal, de los puntajes de cada protagonista, el cordobés fue calificado con un ‘4.9’ por consolidar ”una noche para olvidar”. Además, subrayaron cada uno de sus errores: ”No contento con ser protagonista en los dos goles del Liverpool, Romero conspiró para ser expulsado justo cuando los Spurs disfrutaban de su mejor momento del partido”.

Por su parte, Rotowire resumió: ”Romero recibió una segunda tarjeta amarilla en el tiempo añadido tras perder la cabeza y propinar una patada a un jugador del Liverpool, lo que le valió la expulsión. Ahora estará suspendido para enfrentarse al Crystal Palace el 28 de diciembre y volverá para enfrentarse al Brantford el 1 de enero. Se espera que la suspensión se mantenga por un partido y que regrese justo cuando el equipo se prepara para una temporada intensa, con Kevin Danso como su probable sustituto”.

Fue la quinta expulsión de Cristian Romero desde que juega en el Tottenham

Cristian Romero recibió su quinta tarjeta roja en 143 partidos con el Tottenham entre todas las competencias. Cuatro de ellas fueron por doble amarilla, mientras que la única expulsión directa fue ante el Chelsea el 6 de noviembre del 2023 por la fecha 11 de la Premier League.

En síntesis

El defensor Cristian Romero fue expulsado por tarjeta roja en la derrota del Tottenham.

El Liverpool venció 2 a 1 al Tottenham con goles de Isak y Ekitike.

El zaguero argentino quedó suspendido para el partido ante Crystal Palace del 28 de diciembre.