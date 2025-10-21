Ante las quejas del Barcelona por tener que viajar 25,000km en menos de un mes, LALIGA canceló el partido en Estados Unidos

LALIGA había encontrado un gris en el reglamento UEFA a partir del cual pidió que un partido de su competición local se dispute fuera del territorio local, con el objetivo de “internacionalizar” el fútbol español. El partido era el duelo entre Barcelona y Villarreal, y a pesar de que UEFA se había visto obligada a permitirlo, este martes se confirmó que dicho encuentro finalmente no se jugará en Estados Unidos.

La Cerámica, casa del Villarreal, será el hogar del encuentro que se disputará en diciembre próximo, tras las repetidas quejas de UEFA y hasta de los propios protagonistas. Y es que Barcelona, entre sus compromisos locales, el partido en Estados Unidos y la Supercopa de España en Arabia, tenía que viajar 25,000km en menos de un mes.

Barcelona hizo público su descontento con el partido en Estado Unidos y finalmente fue cancelado. (Getty)

El comunicado de LALIGA sobre la cancelación del partido

“LALIGA informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LALIGA en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas”, compartió la entidad dueña del fútbol español en una nota informativa publicada este 21 de octubre.

“LALIGA lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.

Publicidad

Publicidad

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional.

Finalmente, LALIGA desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados.”