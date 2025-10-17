Es tendencia:
“Ni los jugadores ni yo estamos contentos”: el DT de Barcelona, categórico ante la obligación de jugar por LaLiga en Estados Unidos

Los culés tendrán que viajar a Estados Unidos, luego volver a España y cerrar con partidos en Arabia Saudita.

Por Germán Celsan

Hansi Flick se refirió al partido de LALIGA en Estados Unidos
LALIGA encontró un gris en el reglamento UEFA y logró que la máxima entidad del fútbol europeo se vea obligada a aceptar que un partido de liga se dispute fuera del territorio español y se juegue en Estados Unidos. Ese partido será el de Barcelona vs. Villarreal, en diciembre. Sin embargo, ni los propios protagonistas están contentos con ello.

Este viernes, en conferencia de prensa, Hansi Flick mostró su descontento con la situación. El DT de Barcelona se refirió a los viajes que tendrá el club culé entre diciembre y enero, que lo obligarán a jugar en menos de un mes en Estados Unidos, España y Arabia Saudita: “Los jugadores no están contentos, yo no estoy contento“, afirmó.

Partidos de LALIGA en España y Estados Unidos y luego Supercopa en Arabia. El calendario de Barcelona para diciembre-enero. (Getty)

Su respuesta completa también señaló a LALIGA y le otorgó total responsabilidad por las decisiones tomadas: “Creo que todos lo puede entender, los jugadores no están contentos, yo no estoy contento, pero hablamos de LALIGA. Es LALIGA quien ha decidido que se jugara este partido y lo jugaremos“, declaró.

Después tenemos un parón por Navidad, jugamos dos partidos y tenemos que viajar a Arabia por la Supercopa. Es la situación que es, la conocemos y la respetamos“, completó el alemán, intentando ser lo más políticamente correcto posible, aunque no ocultó su disconformidad por la situación.

Barcelona tendrá que viajar más de 25,000 km entre diciembre y enero

Barcelona jugará contra Osasuna el 14 de diciembre en España; siete días más tarde enfrentará a Villarreal en el Hard Rock Stadium de Miami y tendrá dos semanas de descanso por el parón de Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, a su regreso, tendrá que jugar el derbi vs. Espanyol el 4 de enero en España, y tres días más tarde tiene pactado el duelo vs. Athletic Bilbao por Supercopa de España en Arabia Saudita, con posibilidad de llegar a la final vs. Atlético de Madrid/Real Madrid.

Barcelona tendrá que recorrer más de 25,000 km entre diciembre y enero. (Getty)

Para colmo, el club culé tiene programado un partido vs. Atlético de Madrid por LALIGA programado para el 11 de enero en Barcelona, el cual deberá ser reprogramado en caso de que uno de los dos equipos llegue a la final de la Supercopa.

En total, contando únicamente los viajes entre Barcelona y Miami -ida y vuelta- y Barcelona-Arabia -ida y vuelta-, los blaugranas tendrán que recorrer 25,000 km, una distancia que seguramente significará un desgaste adicional para el plantel de Hansi Flick.

germán celsan
Germán Celsan

