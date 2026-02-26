Tras su fracaso en Champions League, Inter de Milán pondrá en venta a uno de sus mejores delanteros: “Entre 50 y 60 millones”

Tras quedarse con el subcampeonato en la pasada edición, nadie en Inter de Milán esperaba tener tan rápida despedida de la Champions League en la presente temporada, máxime después que el sorteo de los playoffs clasificatorios a los octavos de final los emparejara con Bodo Glimt, equipo que por primera vez en su historia logró meterse entre los 16 mejores de la competición europea de clubes por excelencia.

Sin Lautaro Martínez, lesionado en la ida en Noruega, los dirigidos por Cristian Chivu no solo no lograron revertir la derrota 3-1 sufrida en el Aspmyra Stadion, sino que volvieron a caer también en el mítico Estadio de San Siro por 2-1 para que la prensa italiana no dudara en clasificar el evento como un estrepitoso fracaso.

Todavía con serias chances de coronar en el ámbito doméstico, que lo encuentra líder en la Serie A con diez puntos de ventaja sobre Milan, su clásico rival y más inmediato perseguidor, además de estar clasificado a las semifinales de la Coppa Italia en las que se medirá ante Como, la temprana despedida a nivel continental desataría algunos cambios drásticos en el proyecto deportivo que, según avanzó La Gazzetta dello Sport podría comenzar por la salida de uno de los delanteros mejor cotizados del plantel.

Se trata de Marcus Thuram, delantero francés de 28 años que fue titular en la revancha de Champions ante Bodo Glimt en ausencia de Lautaro Martínez y que no terminó de gravitar pese a disputar los 90 minutos. “El Inter de Milán valora a Marcus Thuram en una cifra de entre 50 y 60 millones de euros en caso de aceptar su salida este verano”, destacó el citado portal italiano.

La venta del atacante que lleva 12 goles en la presente temporada y había marcado 18 en la anterior, por lo que de seguro acumulará buena cantidad de pretendientes, permitiría al Neroazzurro no solo cumplir con sus exigencias presupuestarias sino también asegurar una significativa ganancia de capital para ir en busca de nuevos refuerzos.

La continuidad de Chivu no está en riesgo

Más allá de la inesperada eliminación en Champions League, la continuidad de Cristian Chivu en el cargo de entrenador no corre riesgo no solo por la confianza que una vez más le expresó públicamente el gerente Piero Ausilio, sino también porque sus números en la Serie A son históricos.

Corriere della Sera destacó que en la Serie A los 64 puntos que sumó en 26 partidos lo hacen el mejor entrenador debutante en la historia del Inter y el mejor en general desde la década de 1930. “La proyección es de 92-93 puntos. Estas cifras refuerzan una creencia: el Scudetto es lo más importante”, concluyó el portal.