“Excepcional”: UEFA, forzada a aceptar un pedido sin precedentes del Barcelona y LALIGA

Semanas atrás, y luego de ver el éxito del Mundial de Clubes en territorio estadounidense, LALIGA se embarcó en un proyecto para llevar sus partidos a Estados Unidos. La primera división española encontró un gris en el reglamento de UEFA, y se apoyó en ello para intentar que el Barcelona juegue en tierra norteamericana un partido de liga, algo sin precedentes en la historia del fútbol europeo.

Y es que salvo por amistosos o torneos internacionales, los clubes europeos jamás han jugado partidos fuera de sus países. Especialmente cuando a partidos de liga se refiere. Y si bien en un primer momento UEFA se puso en contra, finalmente se vio obligada a aceptar que dos partidos de ligas europeas se disputen fuera de sus respectivos países y del continente.

Barcelona y Villareal jugarán un partido de LALIGA, por los puntos, en Estados Unidos. (Getty)

Aleksander Čeferin, Presidente de UEFA, mostró su frustración al tener que anunciar que las peticiones de LALIGA y de la Serie A fueron aceptadas a pesar de que el comité está en contra de que así suceda. Se trata de una decisión excepcional que aseguraron que no será utilizada como precedente para futuras peticiones similares y que el reglamento será revisado y actualizado.

El comunicado de UEFA

“Los partidos de liga deben disputarse en territorio local, cualquier otra cosa significa privar de sus derechos a los fanáticos locales leales y la potencial introducción de elementos distorsionantes en las competiciones“. inició Ceferin. “Nuestras consultas confirmaron la amplitud de estas preocupaciones y le agradezco a las 55 asociaciones nacionales por sus opiniones constructivas, su involucramiento y responsabilidad en un tema tan sensible”, continuó.

“Y si bien es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se lleven adelante, la decisión es excepcional y no debe ser vista como un precedente“, remarcó Ceferin. “Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales, y asegurar que el fútbol se mantiene anclado al entorno que es su hogar”, completó.

Publicidad

Publicidad

Ceferin expresó el descontento por tener que aceptar el pedido de Barcelona y Milan. (Getty)

Barcelona jugará en Estados Unidos y Milan, en Australia

Los partidos que UEFA permitió que sean disputados en el extranjero son, por un lado, Barcelona vs. Villareal, encuentro válido por la Fecha 17 de LALIGA, el cual se disputará en Estados Unidos, y no en casa del club periquito, en diciembre próximo.

Por otra parte, habrá un Milan vs. Como 1907 de la Serie A que se jugará fuera de Italia, aunque no será en Estados Unidos, sino mucho más lejos. El escenario para dicho encuentro será Perth, Australia, a más de 13,000km de territorio italiano. Ese partido se jugará en febrero y bien podría ser el último en ser aceptado por UEFA bajo las condiciones propuestas.

Publicidad