Carlo Ancelotti no dudó y reveló por qué Real Madrid descarta al Cuti Romero

Real Madrid no ha hecho muchas incorporaciones, puesto que quiere seguir con la base que le dio los títulos de las últimas Champions League y liga española. Así fue que sumó a Kylian Mbappé y a Endrick y no mucho más. Se pensaba que podían salir al mercado en busca de un defensor central y hasta llegó a sonar el argentino Cristian Romero del Tottenham. Finalmente, Carlo Ancelotti confirmó que no habrá más fichajes en este verano europeo.

Los ‘Merengues’ tuvieron dificultades la temporada pasada en los puestos de la defensa debido a múltiples lesiones y molestias físicas de parte de jugadores como Éder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba y hasta Ferland Mendy. Por eso, recurrió a jugadores como Aurélien Tchouaméni como defensor central y hasta Eduardo Camavinga como lateral.

Ante los problemas de lesiones en la temporada pasada, se pensó en el fichaje de algún defensor central. Sonó el francés Leny Yoro, pero el Madrid no logró un acuerdo con el Lille. A su vez, el defensor de 18 años optó por una mejor oferta económica en el Manchester United, que terminó pagando 62 millones de euros por su fichaje.

Yoro y Romero, las opciones que consideró Real Madrid para su defensa (IMAGO / PA Images – IMAGO / Crystal Pix).

Luego de Yoro, apareció el nombre del Cuti Romero como opción. De hecho, según reveló el periodista Gastón Edul, Real Madrid desistió de enviar una oferta debido a que el Tottenham no mostró intenciones de negociarlo y hasta manifestó que no estaba a la venta.

Carlo Ancelotti se conforma con su plantel y no buscará al Cuti Romero para Real Madrid

El fichaje del Cuti Romero para el Real Madrid podría haber sido una total sorpresa de mercado, pero bastante lógica debido a las pocas variantes que tiene en la zaga central el plantel de Carlo Ancelotti.

Hoy por hoy, en el conjunto blanco cuentan con Antonio Rüdiger y Éder Militao como titulares, mientras que por detrás está Jesús Vallejo y un lesionado David Alaba. Después no mucho más, ya que Nacho se fue libre a Al Qadsiah de Arabia Saudita.

Pese a esto, ‘Carletto’ no se muestra preocupado por las pocas variantes en defensa. Asegura que no hay riesgo y que se conforma con la plantilla que tiene de acá al final de mercado. “No ficharemos a ningún jugador ni central de última hora. El mercado para nosotros está cerrado“, aseguró en la conferencia de prensa previa al partido ante Valladolid por la segunda fecha de LaLiga de España.

“No es un riesgo… Tenemos recursos ahí. Los jóvenes que tenemos son muy buenos, como (Raúl) Asencio, Jacobo (Ramón) y como emergencia también tenemos a Tchouaméni“, dijo. Y agregó: “Esperamos a Alaba con toda la calma del mundo”.

Ancelotti confirmó que no habrá más fichajes en este mercado (X @FabrizioRomano).

De esta manera, Ancelotti se conforma con el plantel que tiene y, en caso de que le falte algún defensor central, recurrirá a los jóvenes que tiene en el equipo filial del Real Madrid Castilla. Así, se descarta a Cuti Romero como posible fichaje en estos últimos días de mercado.

¿Cuánto vale Cuti Romero?

Cristian Romero está en el top 10 de los defensores centrales más valiosos de todo el mundo, de acuerdo al sitio web especializado Transfermarkt. Actualmente, tiene un valor de 65 millones de euros.

Los 10 defensores más valiosos del mundo (Transfermarkt).

Para Tottenham es una de sus figuras indispensables y todo un referente en el vestuario. De hecho, es uno de sus capitanes. Por lo tanto, en caso de que lo quisiera negociar podría pedir una cifra elevada por su salida. Algunos medios reportaron que sólo se iría de los Spurs a cambio de 150 millones de euros.