Aston Villa está trabajando a contrarreloj para adquirir a sus últimos refuerzos en el mercado de pases para encarar la temporada 2024-2025, en donde disputarán la UEFA Champions League después de 42 años. Y tras anunciar la prolongación del contrato de Dibu Martínez, podría sumarse un futbolista relegado en Chelsea.

Los londinenses se encargaron de abonar 65 millones de euros por su ficha, a mediados de 2022, para sacarlo de Manchester City. A pesar de que llegó como una contratación rutilante, con el correr del tiempo perdió muchísimo terreno y ahora Enzo Maresca le abrió las puertas de salida: Raheem Sterling fue ofrecido a la directiva de los Villanos.

Con la presencia del arquero argentino como figura estelar del plantel, que sueña con una buena temporada a nivel local e internacional, Unai Emery aún no determinó en que parte del campo podría serle útil. Por eso mismo, todavía no se avanzó en la contratación del ex Liverpool de 29 años.

Por otra parte, lo que también analizan en Birmingham es el salario de Sterling. En el caso de que Aston Villa decida avanzar por el delantero que mermó en su rendimiento tras marcharse de Manchester City, deberán negociar su salario: saben que en Stamford Bridge percibe un salario anual de 15 millones de libras, y que tras acceder a la máxima competencia europea a nivel clubes, la masa salarial de la institución aumentó considerablemente.

A pesar de esta situación, el contrato que posee el jamaiquino nacionalizado inglés superaría considerablemente a los pagos que realizan en Villa Park para los futbolistas que están bajo la conducción de Emery, donde el salario más elevado alcanza los 8 millones de libras al año. Pero si logran convencerlo, ocuparía el lugar de Moussa Diaby, que fue transferido en este período de fichajes. Incluso, quien está cerca de emigrar es su suplente, Samuel Iling-Junior.

Raheem Sterling podría llegar a Aston Villa. (IMAGO / PA Images)

La temporada 2023-2024 de Raheem Sterling

A lo largo de la última temporada, Raheem Sterling afrontó un total de 2771 minutos que se repartieron en 43 partidos: convirtió 10 goles, aportó 8 asistencias y recibió 8 amonestaciones.

La cotización actual de Raheem Sterling

Según refleja Transfermarkt, el sitio especializado en valores de mercado, la cotización actual de Raheem Sterling es de 35 millones de euros.