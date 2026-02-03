Cuti Romero dejará Tottenham: los dos destinos posibles para seguir su carrera después del Mundial 2026

Cristian Romero no vive las horas más felices en Tottenham. La bomba explotó tras el empate 2-2 ante Manchester City, cuando lanzó un duro mensaje contra la dirigencia por únicamente tener “11 jugadores disponibles”, lo cual catalogó como “increíble y vergonzoso“. Pero el malestar no se quedó en un simple posteo, sino que podría haber sido el detonante para abrirle la puerta de salida.

En medio de las tensiones internas, la última actualización que recibió la novela del Cuti indica que el defensor se encuentra transitando sus últimos meses en Inglaterra. Sí, su salida de los Spurs en el próximo mercado de pases es un hecho, según informó Gastón Edul, al punto que ya habría recibido sondeos de dos liigas diferentes.

Por el momento, el único destino que salió a la luz es LaLiga de España. Pese a no haber trascendido los clubes interesados en su fichaje, basta con retroceder en el tiempo para encontrar ciertas pistas. Es que vale recordar el interés de Atlético Madrid, quien el año pasado quedó a un paso de alcanzar un acuerdo por su pase. El campeón del mundo también fue vinculado en más de una ocasión con Real Madrid, por lo que la Casa Blanca se mantiene como una opción latente.

El defensor y capitán apuntó contra quienes no le ponen el pecho al mal momento de Tottenham.

Sin embargo, un detalle no menor pensando en el futuro es que el defensor tiene contrato con Tottenham hasta 2029, por lo que posiblemente su salida no sea sencilla de conseguir. Para tener como referencia, su valor de mercado es de 60 millones de euros, según el sitio especializado Transfermkt.

Mientras tanto, al margen de lo económico, el Cuti se encuentra atravesando posiblemente el mejor momento individidual desde su llegada a Inglaterra. Es que a su continua garantía en defensa le aportó peso en la faceta ofensiva: convirtió seis goles y otorgó cuatro asistencias en 27 encuentros disputados.

Publicidad

Publicidad

La relación rota con la dirigencia

Es conocido el deseo de Romero por dar un nuevo salto en su carrera. No obstante, el reciente disconformismo que mostró con los directivos de Tottenham -una vez más- habría expuesto un trasfondo que incrementa sus aspiraciones para emigrar. Dicho malestar se sustenta en el delicado presente del plantel: de 28 jugadores que conforman el equipo, seis de ellos se encuentran lesionados, y el club se quedó cruzado de brazos en medio de un tramo crucial de la temporada.

ver también ”Lamine Yamal es un gran jugador, pero no es crack”

ver también El sufrimiento de Matías Almeyda en Sevilla: ”Me duele muchísimo”

La lista de la enfermería está compuesta por Richarlison, Rodrigo Bentancur, James Maddison, Pedro Porro, Mohammed Kudus y Lucas Bergvall. Todos los cumplen un rol clave en el equipo. Ante el alarmante panorama, Tottenham solamente sumó dos refuerzos en el mercado de enero (Conor Gallagher y Souza), lo cual no cayó bien en Cuti.

“Gran esfuerzo de todos mis compañeros ayer, fueron increíbles. Quería estar disponible para ayudarlos a pesar de que no me sentía bien, especialmente porque solo teníamos 11 jugadores disponibles. Increíble pero cierto y vergonzoso. Seguiremos apareciendo y tomando la responsabilidad de cambiar esto, trabajando duro y permaneciendo juntos”, fue el descargo que escribió el zaguero, cumpliendo su rol como capitán, que podría estar cumpliéndolo con las horas contadas.

Publicidad

Publicidad

Datos clave