Desprecian la paliza al Barcelona porque es el Cholo Simeone y no Bielsa: LTA para todos

Cierren los ojos 30 segundos e imagínense que un equipo de Marcelo Bielsa le gana 4 a 0 al Barcelona, le da una paliza inolvidable y le juega con 4 de los mejores delanteros del mundo: Simeone, Julián, Griezmann y Lookman, un nigeriano que le cambió la cara al Atlético de Madrid. Y encima después le mete a Sørloth y a Thiago Almada.

Todo esto se desprecia porque el técnico fue el Cholo Simeone, tildado de antifútbol, de defensivo, de “catenaccio”.

Le metió 4 al Barcelona. Sí, un técnico argentino le ganó 4-0 al Barcelona. El Cholo lo hizo.

Repito, imagínense si esto lo hubiera hecho Bielsa. Tapa de todos los diarios, tapa de todos los portales, tema de todos los programas deportivos de Argentina. Pero saben qué? ¿Saben qué? LTA, el que lo hizo fue el Cholo Simeone.