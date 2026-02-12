Es tendencia:
Los mejores memes de la goleada de Atlético de Madrid a Barcelona por la Copa del Rey

Con goles de Eric García en contra, Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez, el Aleti aplastó al conjunto catalán.

Por Nahuel De Hoz

Este jueves se vivió una jornada histórica que quedará en la retina por mucho tiempo: Atlético de Madrid goleó 4-0 a Barcelona. En el enfrentamiento por el primer duelo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26, el equipo que comanda tácticamente Diego Simeone aplastó categóricamente a los dirigidos por Hansi Flick, y todavía falta el encuentro por la vuelta de la serie.

En primer lugar, Eric García fue el autor del gol en contra que abrió el marcador, tras un pase atrás que le pasó por debajo de la suela a Joan García. Casi de inmediato, Antoine Griezmann estiró la ventaja y rompió definitivamente el partido. Pocos minutos más tarde, también en el entretiempo, Ademola Lookman y Julián Álvarez sentenciaron el resultado con sus respectivos tantos.

Ya en el complemento la historia casi no tuvo emociones. Sin embargo, lo que parecía un rápido descuento de Barcelona, fue anulado en instancias de VAR por una polémica posición adelantada en la que se tardó varios minutos. Casi sobre el final del cotejo, Eric García fue expulsado tras cometer una dura infracción cuando Alex Baena se iba de cara al arco blaugrana para aumentar la goleada.

Los mejores memes de la goleada de Atlético de Madrid a Barcelona

Tweet placeholder
Publicidad
Tweet placeholder
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

