¡Qatar en Duda! Los estadios en los que se podría jugar la Finalissima Argentina vs. España

La sede de la Finalissima entre Argentina y España, prevista inicialmente para el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail, está en duda. La realización del encuentro en Doha se encuentra en suspenso, tras los recientes ataques contra la base militar estadounidense en la capital qatarí, lo que encendió las alarmas tanto en UEFA como en Conmebol.

La primera postura de ambas entidades, junto con AFA y RFEF, es la de mantenerse cautos en función de pregonar por la normalización de la situación, en un plano altamente optimista, en las primeras horas de esta semana. De ser así, la idea es encontrar garantías para que finalmente el partido se juegue dentro de los establecido entre todos los organismos implicados.

De lo contrario, empezará a crecer la idea de buscar un plan B, algo que ya está circulando como una necesidad dada la gravedad del caso. De igual modo, la UEFA ya filtró, con total firmeza, a varios medios de comunicación de España que el compromiso por la Finalissima se disputará en en el día y en la fecha estipulada en una estadio que hoy por hoy está a confirmar.

En ese sentido, salen a flote, otra vez, las opciones que en su momento se manejaron junto a la del Lusail. Por un lado, el Hard Rock Stadium de Miami y el MetLife Stadium de Nueva Jersey (en donde se llevará a cabo la Final de la Copa del Mundo el 19 de julio próximo) son dos recintos que UEFA y Conmebol contemplaron en algún momento.

No obstante, al estar Estados Unidos fuertemente involucrado en el conflicto mencionado, puede ser algo que influya para optar por otra alternativa (lo mismo aplicaría para el Mundial, pero para eso hay algo más de margen).

Por otra parte, Wembley surge como un comodín, puesto que en 2022 fue el que acogió el Argentina vs. Italia. Además, tiene la fecha disponible, dado que la Final de la EFL Cup entre el Arsenal y el Manchester City será el domingo 22.

Los estadios que sonaron en 2024 y 2025 para la Finalissima

Además del Hard Rock, MetLife, Wembley y Lusail, hubo otros seis estadios que trascendieron como escenarios posibles. King Fahd Stadium de Riad, Arabia Saudita (que no sería tenido en cuenta por las mismas causas que el Lusail); Camp Nou de Barcelona, España, Giuseppe Meazza de Mila y Olímpico de Roma de Italia, y el Estadio Centenario de Montevideo. De igual modo, de momento es todo una incógnita.

