Atlético de Madrid viene haciendo una temporada bastante irregular. Por un lado, venció 5 a 2 al Real Madrid en el Estadio Metropolitano, pero por el otro, solo ganó 2 de los 8 partidos que disputó hasta entonces en condición de visitante por LaLiga, tendencia que lo tiene alejado a nueve puntos del líder de la clasificación que es el Barcelona con 43 unidades.

Y en cuanto a la UEFA Champions League, ganó 4 y perdió 2, resultados que, po el momento, le permiten colocarse en el octavo escalón de la tabla de posiciones, por lo que se está clasificando de manera directa a los Octavos de Final. No obstante, sabe que tendrá que ganar los dos compromisos (Galatasaray en Estambul y Bodo/Glimt como local) que le quedan de la Fase de Liga para alcanzar el objetivo.

En total, el Atlético de Madrid lleva 23 partidos disputados en la temporada, con un balance de 14 victorias, 5 derrotas y 4 empates. Es decir, se hizo con el 66,66 por ciento de los puntos, porcentaje que denota que si no repunta no va a poder hacerse con alguno de los objetivos planteados en la temporada, ya sea LaLiga, la Copa del Rey o incluso la Liga de Campeones de Europa.

Es por eso que Diego Simeone, con la anuencia de la dirigencia, resolvió aprovechar el mercado de pases del invierno europeo, para, de esa forma, ajustar uno o dos puestos. Y al respecto, conforme al diario Marca, las partes coincidieron en que deben focalizarse prioritariamente en encontrar una nueva alternativa para el lateral izquierdo.

Al parecer, Javi Galán, con poca actividad, será transferido (en principio a préstamo) y Matteo Ruggeri, la otra opción, el Cholo lo quiere más como defensor central. Además, Nicolás González, que puede hacerse cargo de ese sector en apuros, no es su tarea habitual y al Atleti le rinde bastante como volante o extremo.

De momento el Atlético de Madrid no se reforzaría en ataque

En el Atlético de Madrid entienden que la zona ofensiva está bien cubierta, por lo que no harían ninguna apuesta en el mercado que abrirá en enero próximo. Eso sí, son conscientes de que Julián Alvarez debe mejorar notablemente sus estadísticas para reubicarse entre los equipos que pelearán hasta el final por alguno de los títulos.

La Supercopa de España, el objetivo que asoma en el horizonte del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid tiene la chance de recibir un envión anímico trascendental para el resto de la temporada con la Supercopa de España que se llevará a cabo en enero en Arabia Saudita. Primero debe medirse al Real Madrid en la Semifinal y si pasa el escollo del derbi, se verá las caras con el ganador del cruce protagonizado por Barcelona y Athletic Club de Bilbao.