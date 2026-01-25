Es tendencia:
El DT del Villarreal alerta a Lionel Scaloni al tildar de ”grave” la lesión de Juan Foyth

Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, adelantó que la lesión de Juan Foyth demandará largas semanas para su recuperación.

Por Germán Carrara

El cruce entre el Villarreal y el Real Madrid que se llevó a cabo este sábado 24 de enero en el Estadio de La Cerámica por la fecha 21 de LaLiga de España, dejó una muy mala noticia para la Selección Argentina: la lesión de Juan Foyth, que acusó un fuerte dolor en su tobillo izquierdo (se teme que tenga comprometido el tendón de Aquiles) cuando apenas iban 22 minutos del primer tiempo.

Fue una jugada absolutamente desafortunada. El ex Estudiantes de La Plata, cuando quiso anticipar a Jude Bellingham dentro del área defendida por el Submarino Amarillo, sintió una dolencia en la zona descrita. Enseguida necesitó lanzarse al césped para pedir la asistencia de los médicos de su equipo, que lo ayudaron para retirarse y dirigirse directamente a la enfermería.

Frente a este escenario, se encendieron las alarmas tanto en el Villarreal como en la Selección Argentina. Es que, por un lado, el club español precisa de un futbolista como Juan Foyth para seguir encaminado en su objetivo por clasificar a la UEFA Champions League de la próxima temporada. Y por el otro, el combinado nacional ya vislumbra la Finalissima de marzo y la Copa del Mundo que iniciará en junio.

Y al respecto, el que brindó un panorama nada optimista fue Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal, en la conferencia de prensa posterior a lo que fue victoria 2 a 0 del Real Madrid: “Fue un golpe duro. Todos se dieron cuenta de la gravedad de la lesión. Casi seguro que estaremos un largo tiempo sin disponer de él. Es un futbolista muy importante”.

En ese mismo sentido, Marcelino remarcó cuánto es lo que pierden con la ausencia, seguramente de larga duración, del oriundo de la ciudad de La Plata: ”Tenemos una defensa joven, él es el que más experiencia y jerarquía tiene. Perderlo es un golpe duro. Pero es el fútbol y estamos más tristes por él que por el resultado. Hay que sobreponerse”.

Villarreal espera los resultados de los chequeos que se hizo Juan Foyth

En las próximas horas se espera que el Villarreal aclare el panorama de la lesión de Juan Foyth. Si bien se teme que el resultado describa un cuadro de gravedad, se espera que sea lo más leve posible. Teniendo en cuenta el veredicto, Lionel Scaloni resolverá si aún puede tenerlo en cuenta para las próximas convocatorias de la Selección Argentina.

En síntesis

  • Juan Foyth sufrió una lesión en el tobillo izquierdo ante el Real Madrid.
  • Marcelino García Toral calificó de grave la dolencia y prevé una larga inactividad.
  • El incidente ocurrió el 24 de enero a los 22 minutos de juego.
