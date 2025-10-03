Es tendencia:
El motivo por el que Di María considera que “es muy bueno” que Mastantuono quiera “llevarse el mundo por delante” tras su llegada a Real Madrid

El futbolista de Rosario Central se refirió a los primeros pasos de Franco Mastantuono en el Merengue, uno de los clubes en los que jugó.

Ángel Di María se refirió a los primeros momentos de Franco Mastantuono en Real Madrid.
Hasta que se produjo el arribo de Franco Mastantuono, el último argentino que jugó con la camiseta de Real Madrid fue Ángel Di María. El rosarino, que estuvo durante cuatro temporadas y en 2014 emigró hacia Manchester United, dejó un gran recuerdo entre los fanáticos, algo que ahora busca conseguir el oriundo de Azul.

Desde su llegada al Merengue, generó grandísimas impresiones entre los fanáticos, como así también en Xabi Alonso y en la prensa española. Pero durante las últimas horas, fue el ídolo de Rosario Central y también multicampeón con la Selección Argentina quien se refirió a las virtudes que tiene el ex River en su corta adaptación a Europa.

“Arrancó bien la Champions, eh. Creo que tiene mucha más calidad que yo. La verdad que me puso muy contento”, exclamó Di María en diálogo con el periodista Marcelo Benadetto en DSports. Pero también destacó: “Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y llevarse el mundo por delante es algo muy bueno”.

En continuidad con su análisis de lo que es el presente de Mastantuono, Fideo destacó que “para tener 18 años y hacer lo que hace, la verdad que me parece que tiene muchísima personalidad”. Y agregó: “Seguramente se lo van a valorizar mucho”. Pero también se mostró sumamente orgulloso: “Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en Real Madrid y que nos represente tan bien como lo está haciendo él”.

Real Madrid busca recuperar la cima de la tabla de posiciones de LaLiga

Real Madrid recibirá a Villarreal este sábado 4 de octubre (desde las 21:00 horas CET) en el Estadio Santiago Bernabéu por la octava fecha de LaLiga 2025/2026. El objetivo del Merengue es ganar y esperar que Barcelona pierda o empate con Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, para recuperar la cima de la tabla de posiciones.

