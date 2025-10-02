El Derbi Madrileño que se llevó el Atlético de Madrid con un contundente 5 a 2 generó interrogantes internos en el Real Madrid. Es que a pesar del 5 a 0 que obtuvieron entre semana por la Champions League frente al Kairat Almaty en Kazajistán, las heridas por haber perdido el clásico de la capital todavía están abiertas.

Es por eso que, conforme al diario Marca, en el cuerpo técnico de Xabi Alonso están analizando seriamente en seguir apostando por la fórmula que más resultados le dio en el inicio de la temporada. Es decir, con un mediocampo conformado por Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni y Arda Guler por delante de ellos, y tres puntas: Franco Mastantuono, Kylian Mbappé y Vinícius (o en su defecto Rodrygo Goes).

Eso, al mismo tiempo, quiere decir que Jude Bellingham, quien está recuperado en lo físico después de su operación en el hombro izquierdo y que fue parte de la formación inicial contra el Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, esperaría su turno en el banco de suplentes, algo que no estaba en los planes antes de arrancar la campaña 2025/2026.

”Güler y Mastantuono abren un debate inesperado con Bellingham. El turco y el argentino le ponen difícil a Jude recuperar su sitio en el once”, reporta el medio citado anteriormente, a raíz de que el entrenador del Real Madrid seguiría confiando en Arda Guler y Franco Mastantuono, en principio, para el encuentro de este fin de semana frente al Villarreal.

La publicación del diario Marca sobre las dudas de Xabi Alonso.

No obstante, no deja de ser llamativo, puesto que en el horizonte asoman dos encuentros que pueden ser trascendentales para el proceso de Xabi Alonso. Se trata del cruce con la Juventus por la tercera jornada de la Champions League y el Clásico de España contra el Barcelona por la fecha 10 de LaLiga, ambos a disputarse en el Estadio Santiago Bernabéu los días 22 y 26 de octubre, respectivamente.

Con lo cual, a día de hoy, para esos dos partidos de alto voltaje, el ex Fenerbahce y el ex River se perfilan con mayores chances de estar desde el primer minuto tanto con la Vecchia Signora como con el Culé por encima de Jude Bellingham, quien, por cierto, con Carlo Ancelotti era una pieza indiscutida.

Real Madrid busca recuperar la cima de la tabla de posiciones de LaLiga

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal este sábado 4 de octubre (desde las 21:00 horas CET) en el Estadio Santiago Bernabéu por la 8va fecha de LaLiga 2025/2026. El objetivo del Merengue es ganar y esperar que el Barcelona pierda o empate con el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán, para recuperar la cima de la tabla de posiciones.

